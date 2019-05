Altro cambio al vertice per Lsct: Testi va a Gioia Tauro con Msc, arriva Cecilia Battistello

La Spezia - Antonio Testi lascia Lsct e il Golfo dei Poeti e al vertice del terminal spezzino siederà direttamente la numero uno del Gruppo Contship, Cecilia Battistello.

La notizia è stata comunicata nei giorni scorsi con una nota interna dalla stessa azienda, ufficializzando così il divorzio tra il direttore generale arrivato alla Spezia un anno fa. Il manager andrà a dirigere le banchine di Gioia Tauro, recentemente acquisite da Msc. Più che "andrà", sarebbe meglio dire "resterà", visto che lo stesso Testi aveva diretto il terminal calabrese per conto del gruppo Contship sino a poche settimane fa. A pesare sulla separazione tra Testi e Contship potrebbe essere stato il reintegro in blocco di 200 lavoratori dello scalo di Gioia Tauro avvenuto qualche tempo fa a causa di un errore nelle procedure.



Sembra non esserci pace, quindi, per Lsct, che assiste al terzo avvicendamento al vertice nel giro di pochi anni. Dopo la prematura scomparsa di Marco Simonetti, il testimone di amministratore delegato del terminal spezzino era stato raccolto da Michele Giromini, ma anche la sua esperienza al vertice era durata poco, anche per il cambio di governance deciso dal gruppo. Testi aveva infatti assunto l'incarico di direttore ad interim, ma era ormai chiaro che molte delle decisioni strategiche non venivano più prese negli uffici di Viale San Bartolomeo. Da adesso al timone del terminal spezzino ci sarà direttamente la presidente del Gruppo Constship.