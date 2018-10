Alto Adige studia nostre coop comunità: "Territori diversi, problemi comuni"

Due giorni ligure per una delegazione arrivata dalle lande più settentrionali del Paese.

La Spezia - Dal Trentino Alto Adige fino alla Liguria per imparare, raccogliere spunti, 'rubare' qualche idea. No, non è fantascienza e nemmeno una barzelletta, anche se potrebbe sembrarlo. E già, perché se si parla di cooperative di comunità, allora la nostra regione, Cenerentola del Nord da molti punti di vista, può fare un po' di scuola. Basti pensare che in Italia ci sono settanta cooperative di comunità e di queste ben quindici trovano spazio in quel boomerang incastrato tra monti e mare chiamato Liguria. Lo Spezzino ne vanta tre: la Cooperativa di comunità della Val di Vara, nata nel 2016; la Cooperativa di comunità Terre del Magra, amegliese, nata lo scorso anno; infine la Cooperativs di comunità di Vallecchia, a Castelnuovo, una storia sbocciata negli anni Cinquanta del secolo scorso. Tre esperienze che ieri una delegazione altoatesina ha deciso di incontrare e conoscere per capire come portare il modello della cooperativa di comunità nel lembo più settentrionale d'Italia. A calare nello Spezzino, in particolare, è stata Legacoopbund, l'associazione di rappresentanza delle cooperative dell'Alto Adige, con il sostegno della Provincia autonoma di Bolzano e con la partecipazione di alcuni membri della Commissione regionale per gli enti cooperativi del Trentino Alto Adige.



“Il modello della cooperativa di comunità da noi non ha attecchito, perciò abbiamo deciso di prender parte a questo viaggio di studio per parlare del tema, per vedere nel concreto in cosa consista”, spiega Loretta Zanon, dirigente della Regione autonoma e presidente della Commissione regionale sugli enti cooperativi, da Villa Marigola, location d'eccezione dove è stato organizzato il benvenuto al gruppo, circa venticinque persone, che oggi hanno lasciato lo Spezzino per entrare in contatto con realtà del resto della Liguria.



“Vogliamo studiare, vogliamo imparare, capire come adattare le esperienze liguri alle nostre zone – commenta Heinrich 'Heini' Grandi, presidente Legacoopbund -. Certo, parliamo di territori diversi, Alto Adige e Liguria, ma il tema dello spopolamento e dell'impoverimento economico e sociale delle zone periferiche è comune. Il nostro territorio oggi 'funziona'... ma tra dieci anni come sarà la situazione? Non sarà come quella attuale, né come quella di una volta. Quindi intendiamo prepararci per il futuro, dando possibilità alle nostre comunità montane, periferiche e di valle”.



Presente anche Enrico Casarino, presidente Legacoop per la provincia della Spezia. “Siamo di fronte a un utile scambio di idee ed esperienze, un'occasione per cooperare tra cooperatori – afferma il dirigente -. Al momento abbiamo una legge regionale sulle cooperative di comunità, ce ne vorrebbe una nazionale. Sarebbe opportuna, uniformerebbe la situazione e darebbe una veste precisa a questo istituto giuridico. E potrebbe prevedere elementi di sostegno o agevolazione fiscale per le cooperative di comunità, come già avviene per quelle sociali. Del resto le cooperative di comunità operano il territori da dove il pubblico si è un po' ritirato”.



“Saremo anche una regione nota per il carattere chiuso dei suoi abitanti – scherza Roberto La Marca, responsabile provinciale Legacoop delle cooperative di comunità -, ma come cooperative di comunità ci siamo sempre dati da fare. Un tratto comune di queste realtà è l'interesse per i beni comuni, per i servizi utili alla cittadinanza, per la promozione del territorio”.



La coop castelnovese di Vallecchia, nata per gestire l'acquedotto realizzato nel 1952, si occupa anche di organizzare sagre per sostenersi e ha in cantiere importanti iniziative di tipo turistico. Turismo che è asset centrale della giovane coop Val di Vara, che sta allargando sempre più il suo albergo diffuso nella vallata. La Terre del Magra sta puntando forte sui prodotti gastronomici locali, ai quali ha dedicato un punto vendita a Fiumaretta. E c'è del movimento in quel di Arcola e in quel di Lerici, dove potrebbero sorgere altre due cooperative di comunità.