Alla fiera del consumo critico anche due realtà spezzine

A Fieramilanocity.

La Spezia - Dal 23 al 25 marzo 2018 "Fa' la cosa giusta!", l'edizione nazionale della fiera del consumo critico e degli stili di vita sostenibili compie quindici anni. Per festeggiare questo traguardo l'ingresso sarà eccezionalmente gratuito per tutti i visitatori. L'edizione 2017 si è chiusa con 70mila presenze, 700 espositori e 400 appuntamenti nel programma culturale, 550 giornalisti accreditati, 2800 studenti partecipanti al progetto scuole. "Fa' la cosa giusta!" 2018 si articolerà in 11 sezioni tematiche, che daranno spazio ad ambiti storici come la moda etica e l'arredamento sostenibile, a quelli più recenti come la scelta vegana e cruelty free e ai temi emergenti del consumo consapevole. 32mila m2 di area espositiva, arricchiti da un ampio programma culturale con incontri, laboratori e dimostrazioni pratiche.



Dalla provincia della Spezia partecipano due espositori con proposte di turismo e design responsabili. Nella sezione Turismo Consapevole e Percorsi è presente "La Nave di Carta", un'associazione fondata nel 1998 a Fezzano che promuove la cultura del mare e la navigazione come strumento educativo e di inclusione sociale. In collaborazione con le istituzioni locali e nazionali, propone progetti nautici a sfondo sociale sulla propria goletta Oloferne: crociere educative per i giovani e di supporto terapeutico per diversamente abili, corsi di marineria tradizionale per la salvaguardia e la diffusione della cultura marinara, attività di turismo responsabile. La Nave di Carta è socio fondatore dell’Unione Italiana Vela Solidale e collabora ai progetti di informazione ed educazione ambientale promossi da WWF, con i campi di biologia marina Identi-fish e con Legambiente per la campagna “Goletta Verde”, per il monitoraggio dello stato di salute del mare e delle coste.



Da Sarzana, Black Owl Project propone nell'area Salumeria del Design la linea di gioielli “Frammenti”, nati dal riuso creativo di elementi naturali. Foglie di ginkgo biloba, petali, gusci di semi di girasole e grani di pepe sono alcune delle materie prime vegetali che, avvolte nella resina, si trasformano in brillanti amuleti e anelli, per portare sempre con sé un pezzetto di natura.