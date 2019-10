Alla Spezia la stagione turistica dura nove mesi

La Spezia - E' presto, forse, per fare un bilancio della stagione turistica perchè la Spezia sta mostrando di avere carattere e offerta. E' quanto emerge a margine dell'incontro che si è tenuto oggi pomeriggio a Confartigianato, in Via Fontevivo, per la prima lezione del secondo corso di accoglienza turistica organizzato dall'associazione di categoria. A fare il punto della situazione è il direttore Giuseppe Menchelli.

"Sitamo ricevendo conferme - ha detto - anche dalle strutture ricettive dell'extralberghiero che la stagione turistica si allunga fino a nove mesi. A differenza delle realtà dove il settore trainante è il balneare la Spezia ha ad esempio l'escursionistica che attira molti visitatori. Grandissimo interesse è mostrato nei confronti dell'isola Palmaria e si consolida quello per le Cinque Terre".

In particolare la prima lezione del secondo corso, il primo si è tenuto in prossimità dell'apertura della stagione, ha una novità: la certificazione di inglese. Le lezioni permetteranno ai corsisti di affinare le tecniche nell'utilizzo delle piattaforme di prenotazione con l'aggiunta di un corso di inglese al termine del quale verrà rilasciato un attestato riconosciuto a livello internazionale.

"Gli operatori - ha proseguito Menchelli - hanno chiesto a gran voce di riattivare questo corso. Soprattutto negli Aaut serve una buona padronanza di tutto ciò che passa dai sistemi di prenotazione. Questo corso parte già con persone che hanno una buona base di inglese. Verranno date basi anche per comprendere le richieste del mercato. Abbiamo già avuto anche una serie di feedback dal precedente corso: di 24 partecipanti, molti dei quali già titolari di strutture, in tredici hanno trovato un impiego nel settore, a Porto Venere e alle Cinque Terre, portando così anche un incentivo all'occupazione. In città sta cambiando comunque forma: se prima le strutture lavoravano molto per quattro cinque mesi, ora rimane solo un "buco" di tre".



La prima lezione è stata tenuta da Pier Paolo Gianpellegrini commissario straordinario dell'agenzia "In Liguria". "Le 'scuole di accoglienza' sono fondamentali - ha spiegato a margine del corso - perché dobbiamo alzare il livello degli operatori. L'offerta turistica passa dall'alta formazione e non possiamo volere un turismo di qualità se non abbiamo un'offerta di livello. Arriviamo da una stagione eccezionale, siamo appena tornati dal salone del Turismo di Rimini e i nostri operatori ne sono tornati entusiasti. Però ogni anno è diverso dall'altro, quindi fin da adesso dobbiamo costruire un'offerta e una promozione per il 2020. Dobbiamo alzare l'asticella perché il turismo che arriva in regione è ottimo. Sono in forte ripresa i mercati degli Stati Uniti, Inghilterra, Nord Europa. Dobbiamo garantire un'offerta adeguata".