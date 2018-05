Alla Spezia l'unica tappa ligure di "Industry 4.0"

La Spezia - Si terrà alla Spezia il prossimo 9 maggio l’unica tappa ligure del Roadshow nazionale “Industry 4.0 – Preparati al futuro”, organizzato dalle Confindustrie territoriali liguri con Sistemi Formativi Confindustria.



Il progetto, ideato da Confindustria si è articolato in diversi appuntamenti su tutto il territorio nazionale con l’obiettivo di approfondire i temi legati all’industria 4.0 allo scopo di accompagnare le aziende verso la quarta rivoluzione industriale.



Nel corso dell’evento verrà ufficialmente presentato il Digital Innovation Hub Liguria costituito dalle Associazioni territoriali liguri ed inserito nel “Network nazionale Industria 4.0”, la rete per l’innovazione digitale voluto dal MiSE.

Il Digital Innovation Hub Liguria è lo strumento che le Confindustrie liguri mettono a disposizione delle aziende per affrontare le tematiche specifiche della trasformazione digitale, ed è anche il punto di riferimento per tutti gli imprenditori che mirano ad accrescere, attraverso l’innovazione, la loro competitività.

La presenza spezzina nell’ambito del DIH Liguria è rappresentata da Ettore Antonelli, membro del CDA e da Paolo Zangani, membro del Comitato Tecnico Scientifico.



Chi verrà coinvolto nel processo della digitalizzazione di processi produttivi? Quali sono gli strumenti che il DIH Liguria mette in campo per sostenere le imprese nella fase di diagnosi, progettazione e formazione di competenze 4.0? Quali sono le condizioni di accesso alle