Alla Spezia creato un braccialetto in grado di salvare la vita sul lavoro

La Spezia - Si è tenuto negli scorsi giorni l’ITS 4.0 DAY, l’evento conclusivo del percorso che ha coinvolto più di 45 istituti tecnici superiori su progetti di innovazione 4.0. L’emergenza Covid19 ha messo alla prova didattica e i laboratori, durante il quale le fondazioni e gli allievi hanno dimostrato grande resilienza e capacità di adattamento. L’edizione del progetto di quest’anno prevedeva il lancio del premio ITS 4.0 2020, una competizione interna in cui gli istituti sono stati coinvolti in qualità di giudici in una votazione online con la quale è stato eletto il progetto più interessante di questa edizione.

Oltre al premio assoluto, una giuria di esperti ha attribuito il premio speciale sostenibilità a Eleonora Di Maria, il premio speciale Covid19 a Giampaolo Colletti ed il premio speciale design thinking a Francesco Zurlo. Il progetto della Fondazione ITS della Spezia si è aggiudicata la menzione speciale premio Design Thinking, per l’elevata capacità di riconvertirsi e pensare a soluzioni innovative che potessero essere d’aiuto durante la difficile situazione determinata dall’emergenza Covid 19.



Il Progetto spezzino, “Bracciale Emergency Stop” sviluppato dalla Fondazione ITS della Spezia, con gli allievi del nono corso ITS “ tecnico superiore per l’innovazione di processi e prodotti meccanici”, si è concretizzato nella realizzazione di un prototipo, uno “strumento indossabile” per un “sistema” di monitoraggio dei parametri vitali per la “sua sicurezza” in modo globale. Il prototipo è concepito con una unità centrale a cui collegare i vari sensori per costituire un insieme personalizzabile in funzione dell’utilizzo finale. Si è utilizzata la stampa 3D per la realizzazione di alcuni componenti e una piattaforma Arduino programmabile per l’utilizzo di sensori standard. L’applicazione mobile permette di utilizzarlo come sistema di controllo, monitoraggio e allarme.

L’idea iniziale del progetto è stata sviluppata dopo una analisi degli infortuni sul lavoro determinati da cause di malore del lavoratore. La collaborazione fornita dal locale Sistema di Emergenza – Urgenza extra ospedaliero 118 e con la partecipazione di Confindustria La Spezia ha permesso di evidenziare la potenzialità per la definizione di uno “strumento indossabile” che, monitorando alcuni parametri vitali, permetta la definizione di una “soglia di allarme” da utilizzare per “fermare il funzionamento del macchinario utilizzato dal lavoratore in caso di malore”.



Durante le varie fasi di sviluppo del progetto, l’evoluzione del contesto lavorativo determinato dall’emergenza Covid-19 e la collaborazione con il team del progetto ITS 4.0 del MIUR / Università Ca’ Foscari di Venezia, si è ritenuto di ri-progettare lo “strumento indossabile” facendolo evolvere in un “sistema” per il monitoraggio, controllo e gestione dei parametri vitali per una persona che potrebbe essere coinvolta in un percorso assistenziale al fine di verificare la “sua sicurezza” in modo globale.

Il gruppo di lavoro ha quindi ripensato il progetto in modo da realizzare un “oggetto” in grado di acquisire, elaborare e comunicare i dati provenienti dai sensori che corrispondono all’insieme dei parametri vitali.



Il Presidente della Fondazione ITS di La Spezia, dott. Ing. Roberto Guido Sgherri si è dichiarato orgoglioso del nuovo riconoscimento ottenuto e del lavoro svolto dagli allievi, dai docenti e dal tutor, nonostante le difficoltà a cui è stata sottoposta la didattica negli ultimi mesi a causa dell’emergenza Covid19. In particolare l’esito di queste valutazioni esterne al sistema ed a livello nazionale fornisce una misura oggettiva non autoreferenziale della qualità del sistema ITS La Spezia