Alla Chiappa la Cisl apre con i pensionati e il Caf

La Spezia - La Cisl della Spezia con Federazione Nazionale Pensionati e Liguria Servizi Caf Ciosl inaugura alla presenza del segretario generale Fnp Liguria Gianfranco Lagostena e del presidente Caf Mauro Arnuzzo la nuova sede polifunzionale del quartiere spezzino della Chiappa in via Genova 113. Obiettivo è quello di essere sempre più vicini ai cittadini sia iscritti che non iscritti e per fornire tutte le informazioni relative al mondo del lavoro e in particolare all’assistenza nell’espletamento delle pratiche fiscali e pensionistiche 730, successioni, colf e badanti, reddito e pensione di cittadinanza fino alle prestazioni previdenziali.



Osserva Antonio Montani segretario provinciale Fnp La Spezia: "E’ molto importante in un momento particolare dove molti nostri concittadini si trovano spesso soli nel dovere affrontare le novità, che la Cisl metta a disposizione i propri servizi per dimostrare ancora una volta l’importanza del sindacato che sta vicino alle persone che hanno bisogno". La nuova sede sarà aperta dal lunedì al venerdì dalle 8.15 alle 12.15