All'asta la storica sede Acam di Via Crispi

Filse, la società controllata dalla Regione, ha messo in vendita il complesso industriale per 5 milioni di euro.

La Spezia - Quasi sette anni fa Acam, nel pieno della crisi finanziaria che la stava stritolando, cedette gran parte del suo patrimonio immobiliare a Filse, società controllata dalla Regione Liguria. Anche la sede di Via Picco e lo storico sito di Via Crispi finirono nel calderone e la multiutility spezzina iniziò a pagare il canone di affitto in quelle che sino a pochi giorni prima erano le sue case.



Oggi Filse ha deciso di mettere all'asta proprio il complesso immobiliare di Via Crispi 132, per una somma di poco superiore ai 5 milioni di euro. L'incanto a offerte segrete si svolgerà il 4 maggio alle 12 presso la sede operativa di Filse, al sesto piano di in Piazza De Ferrari 1, a Genova.

Il complesso immobiliare è costituito da un'area di superficie complessiva di circa 16.805 metri quadrati, composto da nove edifici per 4.664 metri quadrati di superficie perimetrale esterna adibiti ad uso ufficio, magazzini, servizi e spogliatoio per il personale e locali tecnici con uso parcheggio. Il prezzo a base di gara è precisamente di 5.050.000 euro, oltre imposte.

Le offerte dovranno pervenire entro le 12 del 3 maggio.



Ora non resta che vedere se ci saranno offerte e se tra queste ci sarà quella di Iren, che presto farà il suo ingresso in Via Picco dalla porta principale. Se invece ci sarà un altro acquirente sarà da capire il destino del contratto di affitto, la cui scadenza al momento è fissata al 22 luglio 2023.