Alessia, Carlo, Giada, Laura, Marco e Simone: ecco i nuovi cuochi Confcommercio

La Spezia - Sei nuovi cuochi diplomati con Confcommercio. Grande successo per la prima edizione del corso di cucina base, tenuto dal docente Jacopo Lecci, che si è svolto all’Hosteria Numero Venti di via Gioberti alla Spezia di Cesare Biggi in collaborazione con DelMar Le Delizie del Mare srl. Diciotto ore, suddivise in sei lezioni, dove i partecipanti hanno potuto apprendere le nozioni principali fondamentali per intraprendere questo percorso, per crescere professionalmente o più semplicemente per arricchire la propria passione: dall’utilizzo dei coltelli all’impiego delle materie prime, la costruzione di un menù, il taglio delle verdure e il loro impiego. Dedicate lezioni agli antipasti, ai primi e ai secondi, con esempi di piatti sia di mare che di terra.



I nuovi diplomati sono Alessia Coine, Marco Bonelli, Simone Regoli, Giada Calise, Carlo Allegretti e Laura Biggi.



Chi fosse interessato a questo o ad altri corsi può contattare la signora Silvia D’Elia della segreteria della Confcommercio al numero (0187-5985101) oppure mandare una mail all’indirizzo: segreteria@confcommerciolaspezia.it