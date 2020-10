Alessandra Collezioni rileva l'attività di Rossella Carrara

La Spezia - "È con profondo onore e non poca commozione, che, come titolare di Alessandra Collezioni, vi annuncio di aver rilevato l'attività di Rossella Carrara". E' l'annuncia di Erio Bolioli, imprenditore insieme alla moglie Alessandra, che darà quindi continuità ad un marchio storico del commercio spezzino. Scomparsa lo scorso maggio, a soli 59 anni, Rossella Carrara ha lasciato un'eredità ed un nome che è sinonimo di moda e competenza non solo alla Spezia ma anche in Toscana.

"Non ho avuto il piacere di poter conoscere Rossella personalmente ma sono certo che sarebbe fiera della nostra scelta... - prosegue Bolioli - non ho mai conosciuto Lei ma conosco così bene mia moglie Alessandra da poter dire che non ci avrebbe rinunciato per niente al mondo, accomunate entrambe dalla stessa grande passione e da quella determinazione che le rende uniche. Un ringraziamento speciale a Giorgio Carrara che ci ha sostenuto fin dall'inizio". L'apertura è prevista per sabato 6 marzo.