Alberto Caruana di nuovo ospite in Confcommercio

La Spezia - Un incontro emozionale è in programma per giovedì 30 maggio, alle 14.30, in Confcommercio. A condurlo il motivatore Alberto Caruana, ex manager, ricercatore dell’intelligenza emotiva e formatore a livello internazionale.

Caruana terrà, nella sede di via Fontevivo, un seminario dal titolo ‘Rewind: il tempo, la musica, le emozioni’. Un modo per ripercorrere emozionalmente i più bei momenti della nostra vita, riflettendo sul tempo che passa e su quanto accade intorno a noi, magari riproponendoci di cambiare, da domani. Un incontro avvincente che rappresenta un’occasione

davvero unica e imperdibile per comprendere come collegare la mente al cuore, per abbattere gli steccati, per continuare a crescere, per costruire ponti, per non porre limiti al cambiamento. Lo sviluppo dell’intelligenza emotiva può infatti aiutarci a gestire al meglio l’attività e il lavoro.



La giornata sarà anche l’occasione per fare il punto su un progetto più ampio che Confcommercio Imprese per l’Italia La Spezia, in modo particolare attraverso il lavoro di Giorgia Caporilli, sta mettendo in piedi per il mese di maggio. L’ex ceramica Vaccari di Santo Stefano Magra, il prossimo autunno, ospiterà infatti il progetto ‘Cambia…mente per una nuova anima del lavoro’. Clou del progetto un convegno organizzato sul modello del Ted Talk dove si alterneranno interventi sui temi della salute, del lavoro di squadra, della solidarietà tra generazioni e molto altro. Per tutte le

giornate dell’evento saranno presenti stand e organizzati laboratori esperienziali. Chi volesse partecipare all’incontro di giovedì 30 maggio, può contattare il nostro ufficio stampa inviando una mail a comunicazioni@confcommerciolaspezia.it.