Aida la compagnia "verde", testerà le celle a combustibile

La Spezia - Aida Nova sarà la prima nave da crociera al mondo a testare le celle a combustibile. Entro il 2021 l'unità del gruppo Carnival, in questi giorni impegnata nel Mediterraneo scalando anche alla Spezia, monterà uno dei dispositivi sviluppati all'interno del progetto Pa-X-ell2 finanziato dal governo tedesco. Si tratta di un sistema del tipo che sfrutta il metanolo per produrre idrogeno e ottenere una reazione chimica in grado di generare energia elettrica da poter conservare in apposite superbatterie. Una tecnologia che permetterebbe di abbattere ulteriormente le emissioni rispetto ai motori a gas naturale liquefatto, nonché a ridurre la rumorosità e le vibrazioni. La Marina Militare italiana già usa una variante delle celle a combustibili per i sottomarini classe Todaro costruiti alla Fincantieri del Muggiano.

"Una pietra miliare nel nostro percorso verso le crociere a zero emissioni", ha detto il presidente Aida Felix Eichhorn. La compagnia tedesca ha inoltre annunciato che entro la fine del prossimo anno almeno 12 delle loro navi sarà attrezzata per utilizzare l'elettrificazione garantita in banchina nei porti attrezzati. Nel Mar Tirreno solo Livorno offre questa peculiarità, peraltro quasi mai sfruttata in questi anni tanto che nella città toscana sull'investimento allora fatto sono piovute forti critiche.. Entro il 2023 infine il 94 per cento delle navi Aida saranno alimentate a Gnl.