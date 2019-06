Aida Nova cambia il giorno di scalo settimanale. E lunedì prossimo sarà il turno di Disney Magic

La Spezia - Novità in vista nel calendario degli approdi delle regine del mare al Molo Garibaldi. La compagnia tedesca Aida Cruises, del gruppo Carnival, ha infatti deciso che a partire dal 24 giugno l'ammiraglia Aida Nova scalerà alla Spezia il lunedì e non più il martedì come era avvenuto sino a ora. Il cambio è dovuto a motivazioni logistiche e ai ritardi che spesso le navi accumulano nel lasciare il porto di Civitavecchia, complicando le cose per l'arrivo nello scalo seguente nei tempi previsti. Ecco allora che Nova sarà nel Golfo il lunedì dalle 7 alle 19, invece che il martedì dalle 5 alle 24, giorno in cui sarà invece ormeggiata nel porto laziale.



Si rivoluziona anche il calendario delle presenze turistiche in città, abituata al pienone del martedì con l'arrivo di Aida e Msc. Da fine giugno, invece, le ammiraglie delle flotte saranno spalmate nel corso della settimana: il lunedì Aida Nova, il martedì Msc Seaview, il mercoledì Royal Caribbean con Oasis of the sea e, da novembre, ogni venerdì sarà il turno di Costa Smeralda, la nuovissima ammiraglia della compagnia genovese che imbarcherà i turisti alla Spezia come aveva fatto Costa Futura a marzo e aprile.

Prima dell'avvio di questa novità sarà ancora il lunedì il giorno da tenere d'occhio: il 17 giugno, infatti, si assisterà all'accosto di Disney Magic nell'unica data spezzina della stagione.