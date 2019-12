Agroalimentare, nove giorni in Piazza Europa

La Spezia - Dal 7 al 15 dicembre torna l'appuntamento annuale con un evento unico nel suo genere dedicato alle eccellenze del settore agroalimentare. Dopo il ritorno, lo scorso anno, in piazza Europa, quest'anno la Fiera riconferma la location in centro città, con oltre 40 espositori che proporranno prodotti tipici locali e provenienti da ogni parte d'Italia, con particolare attenzione al territorio regionale e della Lunigiana. "Trentacinque anni sono tantissimi - ha detto Stefano Senese, segretario della Camera di Commercio -. Quando si parla di sviluppo in questo territorio pensiamo alla Blue economy e all'agroalimentare. Ha le caratteristiche del territorio. E siamo nuovamente in centro città perché dà significato al settore". Come sempre la parola d'ordine è qualità: elemento indispensabile per caratterizzare una manifestazione così longeva, con i suoi oltre 45 anni di tradizione alle spalle nata grazie ad un'intuizione della Camera di Commercio e che ogni anno si riconferma un successo, organizzata da PromoEventi.



L'edizione 2019 della Fiera Agroalimentare è stata presentata questa mattina e sarà inaugurata il prossimo 7 dicembre alle 11 con il tradizionale taglio del nastro alla presenza delle autorità cittadine: prenderà così il via un appuntamento davvero imperdibile. La fiera, ad ingresso gratuito, sarà visitabile tutti i giorni dalle 10 alle 19.30. In fiera sarà possibile acquistare prodotti come dolci piemontesi, cunensi e amaretti, miele e derivati, mozzarella di bufala e latticini napoletani, prodotti umbri di Norcia, prodotti dolciari, parmigiano reggiano e pecorini, prodotti della Garfagnana, funghi e tartufi, vini della provincia della Spezia e Lunigiana, panettoni artigianali, vini piemontesi, prodotti sardi, mitili e ostriche, prodotti siciliani, fiori e piante, torroni e brigidini, frutta essicata, birre artigianali, torrefattori di caffè. Soddisfatto l'assessore al commercio Lorenzo Brogi: "È un evento che deve essere vissuto con la cittadinanza, un luogo di passaggio. È importante come manifestazione con prodotti che arrivano dal locale e dall'area vasta. Ci saranno tutti i sapori d'Italia. Per noi è un momento fondamentale".