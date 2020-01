Agevolazioni per la digitalizzazione delle micro imprese dei Comuni non costieri

La Spezia - Confesercenti La Spezia informa che, a partire dal 5 febbraio 2020 e fino al 19 febbraio 2020, le micro imprese localizzate nei Comuni delle aree interne e non costiere potranno presentare domanda di contributo alla Regione Liguria per realizzare piani di investimento che comprendano le seguenti voci di spesa: acquisto di hardware, acquisto di software, brevetti, licenze e programmi informatici e, infine, prestazioni consulenziali riguardanti l’adozione di soluzioni tecnologiche e/o sistemi digitali.

L’agevolazione è concessa sotto forma di contributo a fondo perduto nella misura del 60% della spesa ammissibile ma l’importo massimo del contributo concedibile non potrà superare i 5.000 euro.

Potranno essere ammesse a contributo anche le spese riferite ad iniziative avviate a far data dal 2 settembre 2019 purché non concluse alla data di presentazione della domanda.

Le domande dovranno essere redatte esclusivamente on line ed inoltrate utilizzando la procedura informatica di invio telematico che sarà disponibile a partire dal 16-1-2020.

Gli sportelli Confesercenti, nelle sedi della Spezia e di Sarzana, sono a disposizione di chiunque voglia ulteriori informazioni sul bando in questione e voglia essere assistito nella fase di presentazione della domanda di contributo.