Agevolazioni fiscali per riqualificazioni, Crédit Agricole studia pacchetti ad hoc

La Spezia - Il Decreto prevede agevolazioni fiscali fino al 110% sul costo degli interventi di riqualificazione, efficientamento energetico e adeguamento sismico degli immobili.

In attesa delle disposizioni attuative dell’Agenzia delle Entrate, Crédit Agricole Italia sta

mettendo a punto un pacchetto di misure che prevede finanziamenti ad hoc e servizi dedicati

ad aziende, condomìni e privati, in grado di offrire la liquidità necessaria a sostenere il

periodo di esecuzione dei lavori.

"In questo modo il gruppo contribuisce al rilancio economico del Paese e al miglioramento

del patrimonio edilizio, anche in una logica «green». L’iniziativa si aggiunge a quelle messe in campo nei mesi scorsi dal Gruppo per imprese e famiglie, con uno stanziamento di 10 miliardi di euro dedicati a finanziamenti, moratorie su mutui e leasing, e messa a disposizione di liquidità", spiegano dal gruppo in una nota.