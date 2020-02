Agenzia delle entrate, i sindacati dopo l'incontro in prefettura: "Aspettiamo risposte da Genova"

La Spezia - Il fulcro delle loro richieste passa per la direzione regionale di Genova, non solo dalla sensibilizzazione della sede centrale dell'Agenzia delle entrate, a Roma. E' questo il punto che i sindacalisti Daniele Lombardo, Fp Cgil, Franco Volpi, Cisl Fp, Cari Rossi, Uil Pa, e Marco Poletti, Confsal Unsa, hanno tenuto a rimarcare a Edoardo Lombardi, capo di gabinetto del prefetto Lucio Antonio Garufi, nel corso dell'incontro che si è svolto questa mattina a margine del presidio che ha visto protagonisti i dipendenti della sede spezzina dell'Agenzia delle entrate, da anni costretti a lavorare in un edificio ormai fatiscente.



"Oltre a una questione di immagine - hanno spiegato ai lavoratori i sindacalisti al termine della riunione - abbiamo manifestato il fatto che l'edificio porta a pensare a un ambiente non sano, non organizzato e non sicuro. Ora non resta che vedere che cosa deciderà Genova: è compito della direzione regionale definire le priorità di intervento con le risorse che vengono trasferite da Roma".

Lo stato di agitazione iniziato a gennaio prosegue, dunque, e se non arriveranno le risposte sperate l'unico orizzonte possibile sarà quello dello sciopero.