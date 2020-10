Agenti di commercio, in Confcommercio parte il corso

La Spezia - La possibilità di esercitare un mestiere presentando a terzi un prodotto o una ditta è una delle professioni più richieste e di grande e antica tradizione. Farlo con cognizione, professionalità e conoscenza degli obblighi da rispettare è invece un dovere che l'operatore deve sempre seguire, per il proprio bene, quello dei clienti e dell’azienda di cui è promotore.

A tal fine Confcommercio Imprese per l’Italia La Spezia organizza una nuova sessione di lezioni per diventare agente rappresentante di commercio: il corso inizierà non appena sarà raggiunto il numero minimo di partecipanti. Le lezioni, che si svolgeranno nella sede centrale dell’associazione spezzina, in via Fontevivo 19f, saranno tese a formare i rappresentanti di commercio del futuro, in qualunque campo essi decidano di operare.



Le iscrizioni sono aperte.

Per maggiori informazioni è possibile contattare la signora Silvia D'Elia al numero 01875985101 o alla mail segreteria@confcommerciolaspezia.it