Agenti di Polizia locale si diventa, aperte le iscrizioni al corso Uil Fpl

La Spezia - La Segreteria UIL FPL è lieta di comunicare l'apertura delle iscrizioni per il 23° CORSO DI PREPARAZIONE AI CONCORSI PUBBLICI DA AGENTI DI POLIZIA LOCALE

ed inoltre fornisce tutte le informazioni utili per i NUOVI CONCORSI ATTIVI.



Il giorno venerdì 16 febbraio 2018 inizierà il 23° Corso TEORICO di Preparazione ai Concorsi Pubblici per Agenti di Polizia Locale indetto da UIL FPL in collaborazione con la Scuola di Formazione Professionale della Spezia.



Il Corso sarà full-immersion della durata di 20 ore da venerdì 16 febbraio a domenica 18 febbraio e seguirà il seguente calendario lezioni:



- VENERDI' 16 FEBBRAIO 2018 DALLE 09:00 ALLE 13:00 E DALLE 14:00 ALLE 17:00

- SABATO 17 FEBBRAIO 2018 DALLE 09:00 ALLE 13:00 E DALLE 14:00 ALLE 17:00

- DOMENICA 18 FEBBRAIO 2018 DALLE 09:00 ALLE 13:00 E DALLE 14:00 ALLE 16:00



La Sede del Corso è presso la Sala Riunioni del Circolo ARCI di P.zza Garibaldi n. 23 a Santo Stefano di Magra (SP).



Le materie trattate nel Corso saranno le seguenti:



- Test d'ingresso a risposta chiusa fac-simile di Concorso utile al fine di conoscere il proprio grado di preparazione;



- Fonti del diritto;



- Illecito Amministrativo ex L. 689/81;



- Codice Penale;



- Codice Procedura Penale;



- Codice della Strada;



- Esercitazione teorico/pratica con redazione verbali di accertamento infrazioni Codice della Strada;



- Testo Unico Ordinamento Enti Locali ex D.Lgs. n. 267/2000;



- Diritto Amministrativo ex L. 241/90;



- Esercitazione teorico/pratica Diritto Amministrativo;



- Legge Quadro sull'Ordinamento della Polizia Municipale ex L. 65/86;



- Riforma della Disciplina relativa al settore del Commercio ex D.Lgs. n. 114/98;



- Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza;



- Fac-simile prova d'esame teorico/pratica;



- Correzione collettiva test a risposta chiusa per valutazione oggettiva miglioramento preparazione;



Per potersi iscrivere al Corso compilare la domanda di adesione in allegato.

E' in formato Word pertanto (dopo averla compilata in ogni sua parte), in basso a destra alla voce firma scrivere direttamente il nome e cognome nel formato Word senza dover scannerizzare nulla.

Entro 1-2 giorni dall'invio, riceverà mail di conferma per la corretta iscrizione.



Qualora, per cause personali, dopo aver inviato la domanda, dovesse rinunciare al corso si prega darne tempestivo avviso attraverso questo indirizzo mail ( corso.agenti.uil@gmail.com )



Al termine del Corso saranno rilasciati:

- attestato di partecipazione utile nella partecipazione a Concorsi Pubblici con eventuale valutazione titoli;



- tutta la normativa utile per la preparazione dei Concorsi;



Il costo del Corso è di € 90,00 (novanta) ed il pagamento POTRA' ESSERE EFFETTUATO IN SEDE DI PRIMA LEZIONE;



Per coloro che abbiano già partecipato ad un Corso TEORICO precedentemente organizzato da UIL FPL, sarà applicata una riduzione del 50% e pertanto la quota sarà di € 45,00.



TERMINE ISCRIZIONI MERCOLEDI' 14 FEBBRAIO 2018



NUMERO MASSIMO 30 PARTECIPANTI