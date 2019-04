Affitto case vacanza, il barometro di HomeAway passa dalla Spezia

La Spezia - Dopo le iniziative di Milano, Trento e Torino, Rescasa ha scelto La Spezia per la tappa ligure del suo tour, che vede coinvolto il noto portale HomeAway, specializzato nel settore degli appartamenti ad uso turistico. Nella città ligure, il prossimo 11 aprile alle 9.45 nella sede locale di Confcommercio, si terrà il convegno che avrà come tema centrale la presentazione del barometro sull’affitto di case per vacanza in Italia, realizzato da HomeAway. Rescasa, che sta consolidando il suo ruolo di associazione nazionale di riferimento per il variegato settore del turismo in appartamento, con il Presidente Raffaele Paletti, farà il punto sul quadro normativo del settore e presenterà alcuni importanti progetti legati alla contrattualistica e alla formazione professionale.



Ad avviso di Paletti “il mercato degli affitti brevi, anche grazie ai portali di intermediazione come Airbnb e la stessa HomeAway, continua ad essere in crescita esponenziale e ha trasformato l’offerta turistica rendendola più completa e, per molti aspetti, più interessante ed incisiva”. “Naturalmente – aggiunge il Presidente di Rescasa – ci sono criticità e, soprattutto, problemi legati alla scarsa omogeneità delle legislazioni regionali e alla necessità di regolamentare efficacemente il settore del turismo in appartamento, che però non devono portare a creare barriere”. “Rescasa, lavora da sempre per il dialogo costruttivo nella filiera turistica e per la semplificazione delle regole – conclude Paletti – e anche in Liguria intende dar vita, nell’ambito di Confcommercio, a Rescasa Liguria, una compagine associativa che si ponga l’obiettivo di valorizzare l’offerta turistica in appartamento in un’ottica di legalità e di leale concorrenza tra i vari operatori turistici”.



In Confcommercio, oltre all’introduzione dei lavori del Presidente Gianfranco Bianchi, interverrà Antonio Angeloni sulla tematica fiscale, con riguardo alla materia specifica delle locazioni turistiche. Il Convegno, moderato da Massimo Costa di Rescasa Lombardia, è aperto al pubblico e avrà inizio alle 9.45.



Ore 10.30 Presentazione del “Barometro sull’affitto di case per vacanza in Italia”

Relatore: Gualberto Scaletta (Country Manager Italia HomeAway)



Ore 11 “Il Marketplace delle Case Vacanza: la chiave del successo”

Relatore: Luisa Pianese (Manager, Owner Partner Success Italy HomeAway).



Ore 11.20 Presentazione Partnership RESCASA/HOMEAWAY



Ore 11.30 Novità Fiscali in materia di locazione

Relatore: Antonio Angeloni (Dottore Commercialista-Confcommercio La Spezia)



Ore 12 Testimonianze, contributi e domande dal pubblico

Ore 12.30 Chiusura Lavori