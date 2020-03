Affitti brevi, resa spezzina medio bassa. Ma i vicini apuani stanno peggio

La Spezia - L'investimento nel mattone in ottica affitto è tornato in auge. Lo spiega IlSole24Ore che, sulla base di dati elaborati dal portale Idealista, ha sviluppato un'indagine per capire quale sia il rendimento più alto degli affitti brevi nei capoluoghi di provincia. In alcune località i rendimenti lordi sono davvero interessanti, tanto che “molti italiani sono tornati a valutare l’investimento nel mattone come un modo per impiegare il proprio capitale, oggi che investimenti alternativi che possano offrire ritorni interessanti non ce ne sono”, spiegano dal principale quotidiano economico nazionale. Addirittura a Biella (dove, in città, si pagano circa 6 euro al metro quadro) si arriva al 10 per cento di rendimento lordo medio. La seconda piazza di questa particolare classifica è di Siracusa (8.63), la terza di Rovigo (8.31).



La città della Spezia invece sta molto più in basso, nella seconda metà della graduatoria, con un rendimento lordo medio del 5.39 per cento, stretta tra Cesena e Crotone. Secondo l'Osservatorio sul mercato immobiliare dell'Agenzia delle Entrate, nel capoluogo spezzino gli affitti vanno da 6 a 8 euro al metro quadrato, senza particolari distinzioni tra abitazioni normali e case signorili. Mentre chiaramente ci sono differenze palpabili tra le prime e le seconde se guardiamo alle compravendite: 1.300-1800 euro al metro a fronte di 2.300-3.300 euro al metro. Tornando ai rendimenti lordi degli affitti brevi, si nota come la Cenerentola, stando allo studio di Idealista e del Sole, ci sia la città di Massa, con il il 4.07 per cento, mentre Carrara – le due città pur costituendo un unico capoluogo sono considerate singolarmente – è poco più su con il 4.79 per cento di rendimento lordo. In Liguria il valore massimo si registra a Genova (5.81), mentre sia Savona (4.7) che Imperia (4.35) sono meno redditizie della Spezia.