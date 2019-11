Addio al vecchio scontrino, tre incontri con Confartigianato per abituarsi alle novità

La Spezia - Si avvicina repentinamente l’addio al vecchio scontrino e alla vecchia ricevuta fiscale. Dal 1 gennaio 2020 sarà obbligatoria la comunicazione per via telematica di scontrini e ricevute fiscali (i cosiddetti "corrispettivi"). L’applicazione di tale disposizione è stata già anticipata a luglio scorso per gli esercenti con un volume d’affari superiore a 400.000 euro. Con la Legge di Bilancio 2019 entra in vigore infatti l'obbligo di inviare telematicamente i corrispettivi all'Agenzia delle Entrate tramite un apposito registratore telematico o app dell'Agenzia delle Entrate. I corrispettivi ricevuti verranno memorizzati elettronicamente e trasmessi per via telematica all’Agenzia delle entrate (scontrino elettronico). Il nuovo adempimento sostituisce l’obbligo di annotazione dei corrispettivi nell’apposito registro e quello di rilascio della ricevuta o dello scontrino fiscale, sostituito dall'emissione del “documento commerciale”. La Confartigianato della Spezia per aiutare le imprese a conoscere il nuovo regime e le opzioni di invio e gestione dei documenti organizza tre incontri formativi alla Spezia, a Levanto e a Sarzana. Nel corso del Roadshow Formativo si affronteranno i seguenti temi: l'obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi; le convenzioni di Confartigianato La Spezia; il credito d’imposta; le anticipazioni sulla Legge finanziaria 2020; question time. Le imprese interessate potranno partecipare gratuitamente al roadshow formativo inviando una e-mail di preiscrizione alla sede di riferimento (contenente i seguenti dati: nome cognome, ragione sociale, attività esercitata, telefono, e-mail). Ecco le tappe del roadshow: La Spezia - Venerdì 15 novembre - ore. 17.00 - Via Fontevivo, 19 - Tel. 0187286611 - e-mail: segreteria@confartigianato.laspezia.it; Levanto - Lunedì 18 novembre - ore. 17.00 - Via D. Viviani, 38/C - Tel. 0187808518 - e-mail: levanto@confartigianato.laspezia.it; Sarzana - Martedì 19 novembre – ore 17.00 - Via Emiliana, 39 - Tel. 0187621427 - e-mail:

sarzana@confartigianato.laspezia.it