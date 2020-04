Addio ad Aldo Serbandini, pioniere delle lavorazioni subacquee

La Spezia - Aldo Serbandini, classe 1944, amministratore insieme ai figli e al genero di una delle realtà di lavorazioni subacquee più importante della provincia, è deceduto nella propria abitazione a causa di un infarto. Associato storico CNA e Presidente della ditta Art Sub, Aldo è stato un pioniere della subacquea spezzina. Dalla sua passione con competenza e innovazione ha saputo far crescere la propria professione. “La comunità economica e nautica spezzina perde un punto di riferimento unico -. Commenta la Presidente Cna la Spezia Federica Maggiani -. Un decano per conoscenza ed esperienza di un settore che proprio del nostro Golfo, grazie alle capacità di un protagonista come lui, ha saputo definirsi e farsi conoscere ben oltre i nostri confini territoriali. Conoscevo Aldo da oltre trent’anni e personalmente unisco il mio cordoglio a quello dei suoi cari”. A causa dell'attuale emergenza Coronavirus non si potrà svolgere il funerale.