Addetti a reception e ricevimento, al via corso per dodici giovani

La Spezia - Sono aperte le iscrizioni al corso di formazione per ADDETTO AL RICEVIMENTO CON COMPETENZE REVENUE-YIELD MANAGEMENT organizzato dall’Iscot Liguria e Ente Forma finanziato dalla Regione attraverso il Fondo Sociale europeo (Progetto Cofinanziato dall'Unione Europea, Operazione Relative Alla Realizzazione Di Attività Formative nell'ambito Del Settore Turismo – Asse 1, Obiettivo Specifico 2 E Asse 3, Obiettivo Specifico 11)



Il progetto è rivolto a 12 giovani (aver compiuto 18 anni alla scadenza del bando) e adulti disoccupati e persone in stato di non occupazione con diploma di scuola Diploma di scuola media superiore o Laurea, vecchio o nuovo ordinamento universitario (laurea triennale e/o laurea magistrale) o titolo equivalente legalmente riconosciuto



Il percorso formativo ha la finalità di formare la figura professionale del ADDETTO ALLA RECEPTION - CODICE ISTAT 4.2.2.9.02 PROFILO D.G.R. 24/09/97 ADDETTO AL RICEVIMENTO: Il profilo professionale in uscita prevede formazione specialistica coerente ad esigenze e sviluppi del settore alberghiero. Tale figura possiede sia le competenze dell’addetto alla reception sia le competenze di base dell’innovativa figura del Revenue-Yield Manager. l’Addetto al ricevimento con competenze revenue-yield management si occupa del funzionamento della reception sotto i profili comunicativo, organizzativo, logistico e amministrativo e monitora costantemente i trend del mercato, conseguentemente adattando la struttura a quest’ultimi. AL TERMINE DEL CORSO VERRÀ RILASCIATO ATTESTATO DI QUALIFICA



La domanda di iscrizione (compilata e in regola con le vigenti normative sull'imposta di bollo) dovrà essere consegnata a mano presso la segreteria di:



FORMA – Ente di formazione professionale – Via XX Settembre 95 La Spezia - tel. 0187/1868828 -334/6860083



Orario ufficio: dal lunedì al venerdì 8.45 -13.00 e 14.15-16.00



L’ammissione al corso è subordinata al superamento delle prove di selezione ed è condizionata all'esito positivo delle visite mediche, svolte presso strutture sanitarie e volte ad accertare l’idoneità alla mansione specifica ai sensi D. Lgs. N. 81/08.



Il percorso ha la durata di 650 ore comprensive di cui 195 ore di stage ed è completamente gratuito.



Gli interessati potranno scaricare la scheda informativa e la domanda di iscrizione dai siti: www.enteforma.it e www.iscot.liguria.it o ritirarle presso la segreteria dei suddetti Enti.