Acquisti online: un boom senza precedenti grazie al Covid-19

La Spezia - L’emergenza Coronavirus ha portato non pochi disagi all’economia italiana e mondiale. In alcuni casi, però, la situazione si è capovolta. Il mondo dello shopping online ha conosciuto un’impennata clamorosa tanto da esserci stato un vero e proprio boom di acquisti via web durante l’emergenza.



La chiusura di molti esercizi commerciali, lo smart working, l’isolamento forzato hanno costretto le persone in casa, con impatti significativi sugli acquisti.

Il trend delle vendite di prodotti di largo consumo online è cresciuto, passando da un 81,0% (rilevato da Nielsen tra lunedì 24 febbraio e domenica 1° marzo) a un +162,1% (rilevato tra lunedì 23 e domenica 29 marzo).



Anche da un’indagine del Consorzio Netcomm emerge che il 77% delle aziende che vende online nei diversi settori ha acquisito nuovi clienti, a dimostrazione che la crisi ha portato diversi consumatori ad avvicinarsi per la prima volta agli acquisti online.

Se si vanno a guardare bene i dati, però, il trend non è omogeneo: il boom negli acquisti online riguarda principalmente i beni di prima necessità. Risulta in crescita, infatti, il settore degli alimentari online. Basti pensare che il valore degli acquisti di prodotti di prima necessità dell'app Uber Eats in Italia, dallo scorso 8 marzo, è aumentato di 55 volte rispetto alla norma (2,3 volte in Europa) e che nello stesso periodo il numero di market, minimarket e negozi di generi alimentari presenti sulla piattaforma Uber Eats, in Italia, è triplicato. Tra i prodotti più richiesti, frutta e verdura.



Secondo una indagine condotta da SpesaRossa.it, a marzo è stato registrato un +1.230% rispetto allo stesso mese del 2019, e Esselunga per numero di visite – quasi nove milioni di visite su esselunga.it e sette milioni di visite sul sito Esselunga Casa. Con il lockdown, altre categorie di negozi online hanno messo il turbo: le farmacie online e gli e-commerce specializzati nella vendita di attrezzature per l’home fitness e per il bricolage.



Il fenomeno BuyBuyFree

In questo scenario sono tante le novità a vantaggio degli utenti. Un esempio su tutti è rappresentato da www.buybuyfree.it che permette di trovare i prodotti che si desidera al miglior prezzo grazie a un database costantemente aggiornato con oltre 5 milioni di prodotti da più di 200 negozi online. In più, consente a titolo gratuito a chi si iscrive di risparmiare sugli acquisti dei prodotti preferiti e di accumulare una percentuale di quanto speso in crediti da spendere in ulteriori acquisti. Una vera e propria rivoluzione dello shopping online.



In ogni caso, l'e-commerce può davvero rappresentare uno strumento importante per accelerare la exit strategy e trainare i consumi in un periodo in cui il distanziamento sociale obbliga a trascorrere più tempo in casa e a limitare le uscite. E anche nel post-emergenza non sarà facile tornare ad acquistare così come eravamo abituati a fare. È facile immaginare una centralità sempre più spiccata dell'e-commerce nella vita quotidiana. Proprio questo è il motivo principale per cui sarà necessario combinare gli shop online con la spesa nei negozi fisici. In questa prospettiva, ciascun commerciante sarà costretto a sviluppare rapidamente servizi in grado di rendere fluida l'esperienza di acquisto anche in Rete.