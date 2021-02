Accreditato il cashback di Natale, quello super potrebbe slittare

La Spezia - Questa mattina il pannello delle notifiche degli smartphone di mezza Italia hanno visto comparire un'icona in più, quella dell'arrivo del credito maturato nell'ambito del cashback sperimentale di Natale.

Oltre 3 milioni e 200mila cittadini che dall’8 al 31 dicembre 2020 hanno effettuato almeno 10 transazioni con carte e app di pagamento presso negozi, bar, ristoranti, supermercati e grande distribuzione, artigiani e professionisti. Sui conti correnti di questa platea di consumatori, presenti e in attesa della propria somma di denaro anche in riva al Golfo, è stato versato il rimborso del 10% sulle spese effettuate (entro una soglia di 150 euro), un totale di oltre 222 milioni, per un importo medio di circa 69 euro a testa.



Dopo l'istituzione della sezione reclami nell'app IO sono oltre un migliaio gli utenti che hanno testimoniato di aver sperimentato problemi, ma sembrano essere decisamente di più coloro che, invece, hanno cercato di sfruttare le falle scovate nel sistema.

Li hanno soprannominati "furbetti del Super cashback" e a segnalarne le malefatte sono stati per primi i distributori di benzina. Si tratta di account che hanno effettuato micro transazioni alla pompa del carburante, così da scalare la classifica di chi effettua più pagamenti con moneta elettronica, e da aumentare le chances di vincere il "jackpot" di 1.500 euro che viene elargito ogni sei mesi ai 100mila cittadini che hanno totalizzato il maggior numero di transazioni con carte di credito, carte di debito e prepagate, bancomat e app di pagamento.

La prassi di frazionare i pagamenti, va ricordato, è in linea con il regolamento nella versione attuale (in quella precedente, poi modificata, non era consentita). Conta il numero di transazioni, non gli importi spesi (ad es. un caffè vale come un televisore). Allo stato attuale il Super cashback si articola in tre periodi, della durata di sei mesi ciascuno, a partire dal 1° gennaio 2021: dal 1° Gennaio 2021 al 30 Giugno 2021 (primo semestre), dal 1° Luglio 2021 al 31 dicembre 2021 (secondo semestre) e dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022 (terzo semestre).

Ma i "furbetti del Super cashback" hanno indotto il ministero a rivedere le regole e potrebbe così scattare un congelamento del concorso sino a fine anno, il tempo necessario per apportare i correttivi del caso all'algoritmo che sovrintende a tutto il sistema.