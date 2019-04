Accosto banchina Thaon De Revel autorizzato anche per le imbarcazioni a noleggio e locazione

La Spezia - Confartigianato Nautica ringrazia l'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Orientale che ha risposto alle richieste delle associazioni datoriali e ha emesso un'ordinanza che autorizza l'uso di un tratto della Banchina Revel per l’approdo dei natanti ed imbarcazioni da diporto, incluse le unità ad uso commerciale (noleggio e locazione). Le unità da noleggio e locazione dovranno sostare esclusivamente per il tempo strettamente necessario alle operazioni di imbarco e sbarco di passeggeri senza l’ausilio di ancore (ad eccezione dei casi di emergenza e/o avarie improvvise che dovranno essere immediatamente comunicati alla Sala Operativa della Capitaneria di Porto).



Considerata la profondità del fondale, potranno approdare natanti e imbarcazioni senza deriva fissa e con pescaggio massimo in dislocamento di 0,5 m. Un’ordinanza che manifesta sensibilità per il settore della nautica turistica e permette a tante aziende locali di effettuare in sicurezza e comodità l’imbarco e lo sbarco di passeggeri.