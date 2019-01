Accordo tra Aigo e Siae: sconti per affittacamere e b&b Confesercenti

La Spezia - Aigo-Confesercenti, il sindacato che tutela gli operatori delle strutture ricettive extralberghiere, ha sottoscritto un accordo sperimentale di tre anni con la Siae per la musica d’ambiente nelle strutture di bed and breakfast (b&b) ed affittacamere con un massimo di 6 camere. Le principali facilitazioni ottenute per i soci Aigo-Confesercenti riguardano: semplificazione degli importi: uno per apparecchi solo audio ed un altro per apparecchi video-sonori (Tv) che comprende anche quelli solo audio; importi forfetari a prescindere dal numero degli apparecchi e dal numero delle camere; sconto del 25% su tali importi solo per i soci Aigo-Confesercenti; ulteriore sconto del 20% per i primi due anni, nel caso di nuova apertura o di struttura che per la prima volta stipula un abbonamento per l’uso di repertorio amministrato dalla Siae, laddove non siano in atto specifici contenziosi.



Confesercenti ricorda agli associati che per il riconoscimento degli sconti previsti dall’accordo è obbligatorio presentare all’Ufficio territoriale della Siae il certificato di adesione reperibile presso le sedi Confesercenti della Spezia, Sarzana e Lerici, debitamente compilato e sottoscritto dal socio e dal responsabile territoriale Confesercenti, di cui è opportuno tenere copia. La scadenza per l’abbonamento annuale è sempre quella del 28 febbraio.



Per maggiori informazioni è possibile contattare le sedi territoriali Confesercenti:

La Spezia - Via del Prione 45, 0187 25881

Sarzana - Via Pecorina 81, 0187 691600

Lerici - Via Gerini 140, 0187 968544