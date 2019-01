Accoglienza passeggeri e nuova stazione marittima, partecipano solo Royal Caribbean, Msc e Costa

La Spezia - Si dovrà attendere l'ufficialità dell'ufficio di protocollo di Via del Molo, ma la notizia è certa: alla gara per il project financing per la gestione del servizio di accoglienza passeggeri e la realizzazione delle nuova stazione marittima della Spezia ha partecipato solamente la joint venture composta da Royal Caribbean, Msc e Costa Crociere.

Nei prossimi giorni la commissione per l'aggiudicazione della gara si riunirà e valuterà la regolarità delle carte presentate, poi potrà iniziare il percorso che porterà in maniera piuttosto celere verso l'affidamento dei servizi.