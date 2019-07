Acam Ambiente: "Nessuna connivenza del nostro personale con chi mercanteggia agli Stagnoni"

La Spezia - "In merito a quanto pubblicato in data 17 luglio sulla vostra spettabile testata giornalistica riguardo alla situazione del centro di raccolta degli Stagnoni, e in particolare alle affermazioni di Nicola Carozza su presunti problemi di abusivismo nel conferimento dei materiali, Acam Ambiente respinge con forza qualsiasi ipotesi di connivenza del proprio personale e/o della società stessa con fenomeni di “mercanteggiamento” (cit.) o tolleranza di qualsiasi forma di abusivismo, riservandosi di agire in qualsiasi sede per tutelare il buon nome della società, qualora tali accuse venissero reiterate". Lo afferma la direzione di Acam Ambiente.



"Per quanto riguarda i rapporti con le imprese del territorio, Acam Ambiente si è sempre mostrata disponibile, e conferma di esserlo anche per il futuro, per aprire tavoli di confronto finalizzati a trovare le migliori soluzioni a sostegno delle attività economiche, in collaborazione con le Amministrazioni locali. Ribadisce però che tali soluzioni devono essere conformi alle norme vigenti e in particolare, nel caso specifico, a quanto disciplinato nel Decreto Ministero dell’Ambiente 8 aprile 2008 e ss.mm., in riferimento alle tipologie di rifiuto conferibili ai centri di raccolta", conclude la nota.