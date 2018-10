Abusivimo e turismo. Le paure in un mercato che rischia di essere distorto

Confartigianato lancia l'allarme e si confronta con Regione e Guardia di Finanza.

La Spezia - Un mercato che cresce troppo, del 50 per cento da un anno all'altro, e che rischia di essere distorto. E' l'allarme che ha lanciato Confartigianato che oggi pomeriggio ha esposto assieme alla Regione Liguria e alla Guardia di Finanza in un convegno dal titolo: "Lotta all’abusivismo e nuove regole per gli affitti turistici".



Confartigianato ha le idee chiare e spiega: "Nel panorama dell’offerta ricettiva ligure si continua a registrare una crescita a ritmi elevati del fenomeno degli Appartamenti Ammobiliati ad Uso Turistico. Nella Provincia della Spezia si registrano, ad oggi, circa 4mila appartamenti ammobiliati ad uso turistico. Questa ricerca è basata su dati Inside AirBnb-Agosto 2018 ed evidenzia la più alta densità di annunci: pari a 2,34 annunci per km quadrato, contro ad esempio 0,48 del Piemonte, 0,38 dell’Emilia Romagna, 0,33 del Trentino, 0,07 del Molise. Nella nostra Regione questi annunci hanno visto un aumento del +104% nel periodo che va da agosto 2016 ed agosto 2018”.



“Come si fa a capire se un appartamento è regolare o meno? “ E’ la domanda che si pone l’associazione di categoria che chiede una stretta nella lotta all’abusivismo: “ Tra tutte queste nuove proposte che si presentano sul mercato risulta anche sempre più difficile riuscire a capire chi opera in maniera onesta e chi invece lo fa abusivamente. Purtroppo, secondo l’attuale normativa, non é obbligatorio dare un nome alla struttura proprio perché gli Appartamenti Ammobiliati ad Uso Turistico) non sono considerati strutture ricettive ma “altre tipologie di alloggio turistico” e si configurano come “locazioni di unità di civile abitazione da parte di privati in qualità di proprietari o usufruttuari a favore di turisti”. Per iniziare ad operare basta richiedere online apposite credenziali e presentare, sempre telematicamente, una semplice comunicazione .Non è prevista alcuna insegna esterna, nessun obbligo di dare “un nome” all’attività”, nessuna ricevuta fiscale, nessuna comunicazione delle presenze ai fini Istat”.

Meno appartamenti per le famiglie. “Ciò porta ad una distorsione del mercato tradizionale delle locazioni con ripercussioni anche sul mercato immobiliare delle nostre città - spiegano - , ed il mancato obbligo di comunicazione dei dati statistici ai fini Istat (presenze) porta una profonda distorsione nella raccolta ed elaborazione dei dati ai fini statistici, fattore sul quale la nostra Regione ha puntato molto al fine di monitorare le presenze sul territorio, analizzare le tendenze, predisporre piani turistici”.

“La mancata rilevazione dei dati Istat - sottolineano da Confartigianato - da parte dei circa 4.000 AAUT spezzini (ipotizzando una presenza di 2/4 persone al giorno) può comportare circa 300.000 presenze mensili non considerate che, per il periodo maggio settembre, si potrebbe concretizzare in circa 1.500.000/2.000.000 di presenze sottostimate sul nostro territorio. Senza considerare che quanto in precedenza illustrato rende praticamente impossibile effettuare un controllo incrociato con le Ota e con i siti di annunci per verificare se gli annunci presenti sono relativi ad Auut autorizzati oppure ad abusivi”.



Per l’associazione di categoria serve una stretta per evitare la distorsione del mercato. “A questo punto il nostro Consorzio di affittacamere “Welcome to La Spezia” - proseguono da Confartigianato - pensa sia doveroso richiedere di poter operare in serenità e di vedere applicate le medesime regole per tutti, prevedendo la classificazione anche per gli Auut , dichiarazione delle caratteristiche degli appartamenti, il nome della struttura, il numero massimo degli occupanti/posti letto, visita e parere dell’Asl, visita e classificazione della Provincia”.

“In quest’ottica chiediamo che anche per queste strutture sia prevista (come già oggi accade per gli affittacamere e per tutte le altre strutture ricettive) della comunicazione mensile dei dati Istat - spiegano ancora -, e che sia anche prevista l’istituzione di un registro nazionale di queste tipologie di alloggi turistici, con l’attribuzione di un codice identificativo univoco personale, codice da riportare in tutti gli annunci online al fine di garantire la necessaria trasparenza anche verso gli organi preposti ai controlli. Oggi si assiste ad una serie di situazioni distorsive nelle quali molti appartamenti affittati ad uso turistico si mettono in diretta competizione con altre forme di ricettività, quali gli affittacamere/B&B e anche indicazione di capienze che lasciano perplessi: o annunci di appartamenti che possono ospitare fino a 6/7 persone che vengono messi in vendita non come un’unica unità immobiliare, bensì come singole camere, molte volte con l’indicazione del bagno in comune o appartamenti che, negli annunci online, possono ospitare fino a 6/7 persone e che vengono messi in vendita come separati bi/tri locali o annunci di “monolocali” che indicano una possibilità di occupazione di 5/6 persone o annunci in cui si legge di sistemi di apertura con codice in remoto e check-in automatici”.

“Le problematiche connesse con gli affitti brevi di appartamenti ad uso turistico non sono una prerogativa unicamente italiana ma sono sentite in tutti i paesi europei - sostengono da Confartigianato -, ognuno dei quali si è mosso a modo proprio per regolamentare e tentare di mitigare i molti aspetti distorsivi che si sono andati a creare”.



I dati dalla Regione. L'assessore Berrino a margine del convegno ha spiegato come il mercato spezzino sia "esploso". "Questo aspetto del turismo deve essere governato con regole precise - ha spiegato -. In un anno gli appartamenti ammobiliati a uso turistico sono cresciuti del 50 per cento. Sono numerosi coloro i quali si stanno mettendo in regola e assieme ai Comuni, che hanno adottato la tassa di soggiorno, riusciamo ad avere un quadro più lineare sul numero delle presenze effettive sul territorio e sulla scelta dei luoghi di soggiorno".

Il colonnello Massimo Benassi della Guardia di Finanza della Spezia ha sottolineato: "Vogliamo essere vicini alle imprese e a Confartigianato perché la Guardia di finanza è un presidio per le imprese oneste. Quest'anno nel settore turistico ci ha visto protagonisti con un incremento di servizi nella lotta all'abusivismo commerciale e una maggiore presenza nel settore. Recentemente abbiamo scovato attività abusive, tassisti abusivi e ci stiamo organizzando sempre meglio per scovare nicchie di illegalità".

Modelli esteri dai quali trarre spunto. Confartigianato ha portato come esempio altre città come Bruxelles dove si può affittare l’immobile, per locazioni di durata inferiore ai 90 giorni, solamente rispettando rigidi requisiti e solamente previo ottenimento di consenso unanime da parte dei condomini del palazzo.

A Barcellona, ad esempio, è vietato affittare appartamenti interi per brevi periodi, si possono affittare al massimo 2 stanze dell’appartamento in cui si risiede. Ad Amsterdam, l’affitto breve è consentito per massimo 30 giorni l’anno e l’appartamento può ospitare al massimo 4 persone alla volta. A Dublino l’affitto breve è consentito per massimo 60 giorni l’anno e l’appartamento può avere massimo 2 camere e massimo 4 persone alla volta. Valencia: l’affitto breve è consentito per massimo 45 giorni l’anno. Ad Atene l’affitto breve è consentito per massimo 50 giorni l’anno. A Berlino, Londra, San Francisco l’affitto è consentito per un massimo di 90 giorni l’anno.