A scuola di cronotachigrafo in Confartigianato

Corso di 8 ore al via a marzo presso la sede dell'associazione.

La Spezia - Si terrà in Confartigianato ai primi di marzo un nuovo corso di formazione sul corretto uso del cronotachigrafo rivolto alle aziende dell'autotrasporto. Con circolare della Direzione centrale della Polizia Stradale stabilisce i casi in cui non è sanzionabile l’impresa di autotrasporto per le infrazioni commesse dai propri conducenti rispetto alla normativa sui tempi di guida e risposo. La frequenza a tali corsi permette all'impresa che li eroga di non ricevere una sanzione nel caso in cui un suo autista violi la normativa sui tempi di guida e di riposo. In relazione alle nuove disposizioni normative sopra citate, Confartigianato Imprese La Spezia, ente accredito dal Ministero dei Trasporti, organizza il corso di formazione sul corretto uso del cronotachigrafo in ottemperanza al Decreto Dirigenziale n. 215/2016. Il corso che ha una durata di 8 ore si svolgerà a marzo presso la sala corsi di Confartigianato La Spezia in via Fontevivo, 19 alla Spezia e prevede il rilascio dell’attestato di frequenza che dovrà essere esibito agli organi di controllo al fine di escludere l’impresa di autotrasporto dalla contestazione dell’infrazione e la cui durata è di cinque anni. Per ulteriori informazioni è possibile contattare Confartigianato Trasporti ai numeri di telefono 0187.286648-52.