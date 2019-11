A ottobre 2020 si rinnoverà l'appuntamento con "Active Leisure La Spezia"

La Spezia - Dopo il successo della prima edizione del workshop ‘Active Leisure La Spezia’, che si è svolto dal 16 al 20 ottobre, evento promosso dall’amministrazione Peracchini, in particolare dall’assessore al Turismo, Paolo Asti, che ha raccolto 35 buyer stranieri, 44 seller locali capaci di avviare numerosi contatti per la prossima stagione turistica, ieri mattina a Palazzo civico si è tenuta la riunione periodica del Tavolo tecnico del turismo, a cui hanno partecipato i referenti delle associazioni di categoria Confesercenti, Confartigianato, Confcommercio, Cna e Confindustria.



Nel corso della riunione è stato deciso di rinnovare l’appuntamento per il prossimo anno, confermando il mese di ottobre per far approdare i buyer e i seller sul nostro territorio, coinvolgendoli in diversi tour e iniziative all’insegna della scoperta delle bellezze paesaggistiche e bontà enogastronomiche locali.



"Sono particolarmente soddisfatto del lavoro fatto insieme alle associazioni di categoria – dichiara l’assessore Asti -. Grazie al loro lavoro e alla loro collaborazione abbiamo potuto produrre, in sinergia con il Comune di Porto Venere, Unione dei Comuni della Lunigiana, Riccò del Golfo e Parco nazionale delle Cinque Terre, per la prima volta nella nostra città un evento capace di porre all'attenzione degli operatori le nostre bellezze e la nostra offerta utile alla destagionalizzazione dell'economia turistica".