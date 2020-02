A lezione di cucina, parte il nuovo corso di Confcommercio

La Spezia - In arrivo un nuovo corso firmato Confcommercio Imprese per l’Italia La Spezia. Aperte le iscrizioni per la seconda edizione del corso di cucina base. Le lezioni, che avranno inizio lunedì 9 marzo, si svolgeranno all’interno del locale Seghino di Piazza Cavour alla Spezia, di Mirco Belforti e Federica Serventi. Ventuno ore, suddivise in sette lezioni, per

apprendere le nozioni principali fondamentali per tutti coloro che vogliano intraprendere questo percorso sia per crescere professionalmente che per arricchire la propria passione: dall’utilizzo dei coltelli all’impiego delle materie prime, la costruzione di un menù, il taglio delle verdure e il loro impiego. Verranno dedicate lezioni agli antipasti, ai primi e ai secondi, con esempi di piatti sia di mare che di terra. Il docente sarà lo chef Jacopo Lecci, da tempo docente dei corsi di pasticceria e cucina di Confcommercio. Lecci ha collaborato per anni al fianco degli chef stellati

più famosi come Gianni D’Amato (ex Rigoletto di Reggiolo e oggi Arti e Mestieri a Reggio Emilia), Giancarlo Perbellini a Verona e Andrea Mattei a Forte dei Marmi. Chi fosse interessato all’iscrizione può contattare la signora Silvia D’Elia della segreteria della Confcommercio al numero (0187-5985101) oppure mandare una mail all’indirizzo: segreteria@confcommerciolaspezia.it.