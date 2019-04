A lezione di aromaterapia. Dieci i nuovi diplomati con Confcommercio

La Spezia - Si conclude con successo il corso di aromaterapia. Confcommercio Imprese per l’Italia La Spezia ha infatti di recente ospitato un nuovo corso volto alla conoscenza degli olii essenziali e delle loro proprietà. Il corso è stato tenuto dalla dottoressa Maria Calzone e si è svolto in collaborazione con il Centro Natura La Spezia e l’erboristeria Magentina Poirino – Torino.



Il programma, suddiviso in otto lezioni, ha previsto lo studio dei metodi di produzione, caratteristiche fisiche e composizione chimica degli olii. Le adulterazioni, normative per l’etichettatura e controlli. La conoscenza e l’uso pratico dei 50 principali olii essenziali, le loro proprietà terapeutiche, cosmetiche e psico emozionali. Eventuali avvertenze e controindicazioni. I veicoli per l’applicazione cutanea e per l’assunzione orale. Supporti solidi per la diffusione degli olii. L’uso in cucina e l’uso magico, con un’esercitazione conclusiva sul loro riconoscimento.

Durante il corso è stata ospite di una lezione la dottoressa Gloria Giussani, presidente di erboristeria Magentina e formulatrice e direttrice tecnica delle aziende del gruppo Witt Italia. Giussani ha trovato nelle proprie convinzioni scientifiche la motivazione delle sue scelte professionali e del suo stile di vita, basato sulla fiducia nella natura.



I nuovi diplomati sono Rosa Calzolari, Tiziana Corrao, Elisa Ferrari, Patrizia Franzini, Monica Montagnoli, Nicoleta Irina Mihaila, Selene Ricco, Marina Sciamanna, Eleonora Zanello ed Emanuela Prandi.



Chi fosse interessato ad avere informazioni sui corsi organizzati dall’associazione può contattare la signora Silvia D’Elia della segreteria della Confcommercio al numero (0187-5985101) oppure mandare una mail all’indirizzo: segreteria@confcommerciolaspezia.it.