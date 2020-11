A lezione di Bancopass con Confindustria

La Spezia - Il prossimo 12 novembre Confindustria La Spezia e Confindustria Genova organizzano il webinar: “BANCOPASS – La piattaforma per facilitare la comunicazione finanziaria”.

Bancopass é un’innovativa piattaforma ideata da Assolombarda che supporta le imprese, in particolare PMI e startup, nella produzione di report con dati riclassificati, indici di bilancio e grafici personalizzabili utili per un corretto e innovativo accesso al credito.



A seguito dell’accordo nazionale siglato fra Piccola Industria Confindustria e Assolombarda, oggi Bancopass è lo strumento standardizzato maggiormente diffuso, sia territorialmente, grazie alla partecipazione di numerose associazioni confindustriali, sia come numero di stakeholder finanziari coinvolti.



L’obiettivo di Bancopass é un obiettivo concreto: offrire alle aziende un sistema di “autovalutazione e pianificazione guidata” che fornisca L’elaborazione di un fascicolo adatto ad affrontare con maggior competenza il rapporto con le banche.



Bancopass é oggi disponibile gratuitamente per tutte le imprese associate a Confindustria La Spezia e Confindustria Genova.



Apriranno i lavori: Andrea Carioti Membro Comitato Credito Confindustria, Confindustria Genova e Renato Goretta, Presidente Comitato PI Confindustria La Spezia. Seguirà l'intervento di Stefania Rossi, Area Credito e Finanza, Assolombarda: “La piattaforma di Bancopass: panoramica delle principali funzioni - La lettura e l’analisi della Centrale Rischi e il Fondo di Garanzia”.



Gli interessati a seguire (su piattaforma ZOOM) la riunione dovranno iscriversi, inviando mail a Rita Tanzi, Area Marketing Associativo e Rapporti Organizzativi: tanzi@confindustriasp.it

Successivamente riceveranno le credenziali per poter seguire l'evento.