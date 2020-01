A gara la gestione dell'A12 per dodici anni, raccordo compreso

La Spezia - La A12 tra Sestri Levante e Livorno, la tratta Viareggio-Lucca, la A10 Savona-Ventimiglia e insieme a loro il raccordo della Spezia. Va a gara un'unica concessione che copre in pratica tutta la cosa del Mar Ligure e riguarda da vicino la provincia spezzina. Importo stimato di 2.523.583.188 euro per la gestione per i prossimi 12 anni, con investimenti previsti per oltre un miliardo di euro di cui 450 milioni in corso di realizzazione e 692 milioni di nuovi investimenti. Le opere riguardano interventi di adeguamento dei viadotti per 109 milioni di euro, il completamento degli interventi di sostituzione barriere di sicurezza con guardavia di nuova generazione per 138 milioni e il completamente del piano di contenimento ed abbattimento del rumore ai sensi per un importo stimato di 130 milioni.