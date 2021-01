A bordo ma non solo, ecco le offerte di lavoro di inizio anno

La Spezia - Lavori da svolgere con l'elmetto in testa, tra un tavolo e l'altro, assistendo i più fragili e così via. Non mancano le opportunità occupazionali nello Spezzino. Sono decine le posizioni accanto alle quali campeggia un CERCASI presenti nel database del portale dedicato dalla Regione Liguria a chi cerca un'occupazione. Operazione certo mai così semplice e tanto più complicata in un periodo spinoso come l'era Covid-19. Ma guai a buttare le speranze nel pozzo.

L'ambito navale, asse portante dell'economia spezzina, ha una discreta fame di figure professionali: sei falegnami, sei tubisti, cinque elettricisti nautici e altrettanti carrozzieri, un verniciatore, un capo cantiere e un responsabile di bordo. Scesi a terra comunque non mancano le occasioni per chi abbia simili competenze tecnico-artigianali: aziende della provincia cercano infatti tornitori, saldatori, impiantisti, manutentori, elettricisti, operai.



Possibilità di lavoro anche nel comparto sanitario. A Santo Stefano si cercano due autisti soccorritori 118, a Varese Ligure un infermiere per una comunità di alloggio della zona. E ancora, una Rsa di Borghetto Vara, che ospita anziani non autosufficienti, ha bisogno di un infermiere, mentre un centro odontotecnico è a caccia di un assistente di poltrona. Sul fronte grande distribuzione, si cerca un responsabile del reparto ortofrutta per un supermarket di Sarzana. Invece, per quanto riguarda l'ambito ristorazione, da un lato c'è McDonald che necessita di dieci addetti tra capoluogo e Sarzana, mentre a Riomaggiore una attività di ristorazione abbisogna di due camerieri e di un maitre di sala.

Tutti i dettagli di queste e altre offerte sono consultabili sul portale regionale dedicato a formazione e lavoro, al link www.formazionelavoro.regione.liguria.it