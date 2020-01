A Interporto le quote di Adsp in Lssr

La Spezia - Nessun diritto di prelazione esercitato da parte dei soci, e dunque le quote che l'Autorità di sistema portuale deteneva all'interno della società La Spezia Shunting Railways saranno cedute a Interporto La Spezia.

E' così giunto a conclusione l'iter di liquidazione della quota del 20 per cento della compagnia nata nel 2013 per per coordinare e gestire con un unico soggetto la movimentazione ferroviaria delle merci all'interno del porto.

Trascorso il periodo di cinque anni l'Adsp ha stabilito che il servizio ferroviario, da considerarsi servizio di interesse generale, va assoggettato a procedure di evidenza pubblica e che si trattasse di una di quelle "partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali" e dunque non consentita dalla legge.



Dopo aver messo in vendita le proprie quote l'Adsp ha registrato entro il termine previsto dal bando la sola offerta della società Interporto La Spezia.

Dopo aver comunicato ai soci (terminalisti, Mto e imprese ferroviarie) l'offerta e aver concesso i termini per far valere il diritto di prelazione, nei giorni scorsi, l'Adsp ha posto fine alla procedura aperta di dismissione delle sue quote all'interno di La Spezia Shunting Railways a favore di Interporto La Spezia, società presieduta da Alessandro Laghezza e che tra i suoi soci case di spedizione e agenzie marittime spezzine (Bucchioni, Cangini & C., Cis, Dario Perioli, Di Vita Giuseppe, Laghezza Spa, Laviosa, Marittima Servizi, Saimare, Sattemar, Sernav e Stm.