4 Fantastici Weekend negli USA

La Spezia - Viaggiare tra mito, sogno e realtà è un po’ quello che accade quando ci si trova negli USA.



Gli Stati Uniti d’America sono un paese così vasto e variegato che è impossibile scoprirlo tutto in un solo viaggio.



Dal duro e gelido Alaska fino alle calde colline della California, tutto è reso spettacolare dall’attitudine e dalle abitudini americane, che fanno in modo che ogni visitatore possa essere sorpreso da ciò che ha davanti.



Il 2020 non è certo stato l’anno ideale per pensare e progettare un viaggio, ma con gli sviluppi medici e i vaccini che saranno disponibili a breve, è legittimo tornare a pensare ai viaggi per rilassarsi e

riprendersi da un anno reso impegnativo dal virus Covid-19.



Quando sarà possibile tornare a viaggiare negli USA? Molto presto.



Ecco perché è consigliato pensare già da adesso a preparare tutti i documenti necessari per entrare in territorio americano.



Vi state chiedendo se serve un Visto o una Visa per un viaggio turistico negli States?



La risposta è no. Non serve un Visto perché i cittadini italiani possono andare in vacanza negli USA usufruendo dei vantaggi offerti dal programma governativo Visa Waiver Program, che attraverso l’impiego dell’ESTA consente di partire per l’America dopo aver ottenuto l’autorizzazione a viaggiare, da richiedere compilando online un apposito questionario.



L’ESTA USA consente di rimanere sul suolo americano per 90 giorni, a patto che si abbia un passaporto elettronico in corso di validità e un biglietto di ritorno in patria.



Weekend n.ro 1: Boston, Massachusetts

Boston è una città viva, ricca di scorci che ricordano le città Europee del nord, con una grande comunità di italiani e che sa offrire tanto anche in termini gastronomici.



L’architettura dei palazzi, molti dei quali storici, vi sorprenderà, mentre la vita notturna e i musei di giorno vi sapranno intrattenere.



Weekend n.ro 2: New York

La grande mela è un classico dei viaggi in USA, e merita di esserlo.



Se la visiterete per lo shopping sarete accontentati in ogni senso, ma visitandola per la sua cultura, a partire dal Metropolitan Museum, o per la sua vivacità multiculturale, allora sarete meravigliati.



Il costo della vita è alto a Manhattan e dintorni, ma si può decisamente visitare per un weekend soggiornando anche in hotel a budget.



Weekend n.ro 3: Florida

Ci sono decine di destinazioni da sogno in Florida.



Da Siesta Key fino a Key Biscayne, passando per South Beach e Miami, molti resort e hotel che sorgono sulle spiagge possono favi assaporare un po’ della tipica serenità delle Bahamas o delle Hawaii.



Eventi sportivi, clima niente male e gente calorosa faranno il resto.



Weekend n.ro 4: New Orleans

Una perla ricca di fascino storico e di vivacità culturale.



New Orleans rimane nel cuore di chi la visita, e chi lo fa deve visitare il quartiere francese, lascito di un’antica colonizzazione, con i suoi balconi e palazzi che richiamano tempi andati.