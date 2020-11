iocomprosottocasa, la campagna per la spesa natalizia in bottega

La Spezia - La Confartigianato della Spezia ha lanciato un'interessante e curiosa campagna di comunicazione sui social media (attraverso i profili su Facebook, Instagram, Twitter) lanciando l'hashtag #iocomproartigiano #iocomprosottocasa #iovivoilmioquartiere che trasforma prodotti tipici, quartieri e piazze in brand ambassador del territorio.



Un'iniziativa in vista degli acquisti per il Natale 2020, volta a sostenere artigiani e commercianti, sostenendo la nostra economia locale. Nonostante l’emergenza sanitaria abbia messo in ginocchio molte attività, tante imprese insieme a Confartigianato La Spezia provano a buttare il cuore oltre l’ostacolo promuovendo quartieri e prodotti del territorio per superare la crisi e resistere allo “tsunami” coronavirus.



“Il commercio di vicinato e l'artigianato – spiega il Presidente di Confartiginato La Spezia, Paolo Figoli - sono l’anima del nostro territorio dalla Val di Vara, alla Riviera, dall Golfo, alla Val di Magra. La situazione attuale ci impone nuove abitudini, ci chiede il distanziamento, lasciandoci talvolta un po’ più soli. Per questo motivo Confartigianato ha pensato ad una campagna di comunicazione per promuore il territorio e i prodotti locali e contrastare la brutta abitudine degli anonimi acquisti on line».



Confartigianato La Spezia invita tutte le imprese e i cittadini a condividere i post e contattare l'Associazione per promuovere sui social altri quartieri e prodotti, per informazioni tel. 0187.286652-11.