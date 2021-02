“e-Ra Digitale: il consumatore incontra il Web”, al via il progetto di Federconsumatori

La Spezia - Al via “e-Ra Digitale: il consumatore incontra il Web”, proposto e finanziato dal ministero dello Sviluppo economico, allo scopo di tutelare i consumatori dai rischi derivanti dall’utilizzo non corretto delle tecnologie digitali e nell’ambito delle transazioni economiche effettuate online.



Federconsumatori è realizzatrice del progetto attraverso gli sportelli territoriali dove i cittadini possono consultare il materiale informativo e avvalersi della collaborazione di operatori competenti al fine di muovere i primi passi sul web acquisendo le competenze necessarie per acquistare online e per accedere ai servizi pubblici. Anche lo sportello di Federconsumatori La Spezia è coinvolto nella realizzazione.



“Il cittadino è chiamato ad avere una parte attiva nel mondo digitale, acquisendo capacità e consapevolezza per utilizzare al meglio gli strumenti messi a disposizione. E-ra digitale il progetto del MISE che ha visto coinvolti le associazioni dei consumatori tra cui Federconsumatori si occupa di questo - afferma Laura Ruocco, presidente Federconsumatori La Spezia -. Accompagnare il consumatore ad accedere al mercato digitale, alle piattaforme digitali della pubblica amministrazione e sensibilizzarlo all’esercizio dei propri diritti e delle forme di tutela determinate dallo sviluppo e dalla diffusione dell’e-commerce”.



La Federconsumatori spezzina offrirà assistenza e consulenza per tutto il mese di marzo attraverso:



- Servizio di sportello “Il Consumatore incontra il Web” il lunedì mattina dalle ore 9,30 alle ore 12,30 presso la sede di Via Parma



- n.15 ( per appuntamento 0187-547273) i cittadini potranno ricevere supporto nell’accesso agli sportelli online delle istituzioni pubbliche e avere informazioni sulle operazioni che è possibile compiere in Rete. Il tutto all’interno delle norme di sicurezza Covid;



- Attivazione di uno sportello on-line: il cittadino potrà inviare una email all’indirizzo laspezia@federconsumatoriliguria.it, con oggetto “il Consumatore incontra il Web”, ponendo domande o richiedere informazioni sulle operazioni da effettuare in rete:



- Seminari online i giorni 22 e 29 marzo con la partecipazione di un consulente legale che affronterà il tema delle truffe sul web, come difendersi, le condizioni contrattuali necessarie e le garanzie esistenti. Gli incontri sono in collaborazione con SPI CGIL e AUSER, per iscriversi è necessario comunicarlo all’indirizzo e-mail laspezia@federconsumatoriliguria.it, l’evento sarà disponibile sul sito CGIL nella pagina Federconsumatori;



- Pubblicazione sul sito web di Federconsumatori e sulla pagina Facebook Cgil dei video promozionali con schede esplicative create ad hoc sugli argomenti oggetto del progetto:

- Uso consapevole delle piattaforme online

- Diritto di recesso

- Risoluzione delle controversie

- Gestione di disservizi

- Consigli utili per gli acquisti

- Accesso ai servizi pubblici





https://www.e-radigitale.it/