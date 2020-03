"Zero richieste, solo cancellazioni: il turismo finirà in ginocchio"

La Spezia - "L'occupazione delle camere è attualmente sotto il 10% per gran parte delle strutture delle città del nord, l'OTB è sotto il 20% in calo costante. Il traffico sui siti web è ridotto ai minimi termini. In pratica non c'è nessun interesse a prenotare una vacanza, c'è solo la corsa alla cancellazione". E' un quadro che più nero non si può quello descritto da Welcome to La Spezia, consorzio di affittacamere del centro storico. "I mesi colpiti e affondati, per il momento, sono marzo e aprile. Per i restanti mesi dell'anno resta tutto bloccato ma pare proprio che non vi sia nessun tipo di domanda, nessuna visita ai siti, nessuna chiamata, nessuna mail, un encefalogramma piatto che potrebbe rivelarsi devastante".



"Si prefigura un 2020 post bellico con una crisi ed una recessione senza precedenti. La revisione, al netto della situazione attuale, vede, in Italia, la perdita di migliaia di posti di lavoro e la chiusura di numerose imprese. Arrivati a questo punto bisognerà capire quali saranno i provvedimenti che sceglierà di adottare il Governo centrale in materia fiscale e se avrà la forza economica di mettere al sicuro un fetta rilevante delle imprese italiane. Nel mentre, a livello locale, non si riesce nemmeno a sospendere la tassa di soggiorno tantomeno a rinviare le rate della TARI. Siamo comunque fiduciosi che dal cilindro delle Istituzioni Locali uscirà fuori, quanto prima, qualche provvedimento a sostegno dell'imprenditoria", dicono gli operatori.