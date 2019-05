"Welcome to La Spezia", Ilaria Mazzilli eletta presidente

La Spezia - L'assemblea dei soci del consorzio Welcome to La Spezia ha provveduto all'elezione del nuovo presidente e del nuovo Consiglio Direttivo. All'unanimità è stata eletta in qualità di Presidente Ilaria Mazzilli che avrà il compito di proseguire l'ottimo lavoro svolto dal presidente uscente Roberto Cozzani al quale l'intero consorzio ha tributato attestati di profonda stima e riconoscenza per l'impegno e la straordinaria professionalità con la quale ha svolto il suo incarico sin dall'anno di fondazione.

Ad Ilaria Mazzillli ed al nuovo Consiglio Direttivo, rivolgiamo un caloroso augurio di buon lavoro. Le grandi capacità in ambito turistico della neo Presidente, siamo certi, porteranno un valore aggiunto anche ai tavoli istituzionali dove avrà modo di sedere nei prossimi mesi il nostro consorzio, al fine di migliorare ulteriormente la qualità turistico/ricettiva della nostra comunità.