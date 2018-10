"Voucher più 'ricchi' per chi punta all'alternanza scuola-lavoro"

Parla Stefano Senese segretario generale dell'ente Camere di commercio riviere di Liguria, per la sezione spezzina: "Così i ragazzi prendono coscienza, non pensando che si tratti solamente del ruolo di dipendente".

La Spezia - C'è fame di innovazione nel settore dell'impresa perché, dai registri della Camera di Commercio riviere di Liguria, se ne contano meno di dieci in tutto il territorio. Si punta soprattutto all'esplosione delle app e i servizi quindi sistemi fluidi e immediati. Il punto è emerso nel corso della presentazione dei progetti legati all'incontro che si terrà, martedì 9 ottobre alle 11, in sala Marmori nel corso del quale cui verranno spiegate le opportunità di 'Smart Cup Liguria', 'On line Hackathon' e 'Success'.



Ad entrare nello specifico è Stefano Senese segretario generale dell'ente Camere di commercio riviere di Liguria, per la sezione spezzina, che ha spiegato: "A oggi la Spezia non ha un numero elevato di imprese innovative che si sono segnate nel nostro albo specifico. E dovrà essere un nostro obiettivo implementarlo. La mancanza di questo tipo di imprese è legato a diversi fattori: il primo è che nonostante possano esserci buone idee non vengono proposte e l'imprenditore non sa che possono essere sostenute iscrivendosi al registro di quell'apposito settore, il secondo dipende anche da noi. Quelle già presenti sul territorio fanno parte del settore delle applicazioni e servizi anche se l'innovazione è molto più vasta. Dobbiamo trasmettere l'idea che fare impresa oggi sia un elemento di grande valore puntando soprattutto ai giovani. Con l'alternanza scuola-lavoro i ragazzi prendono coscienza, non pensando che si tratti solamente del ruolo di dipendente".



Su questo concetto di stringere maggiormente il legame tra scuola, lavoro e imprenditoria, la Camera di Commercio riviere di Liguria nella prossima giunta punterà a rafforzare i voucher a disposizione delle imprese. "Nella prossima giunta camerale - ha proseguito Senese - presenteremo un bando per incremetare il valore dei voucher, ad un massimo di 1500 euro, per le imprese che coinvolgeranno i ragazzi dell'alternanza scuola lavoro. Lo facciamo per permettere ai ragazzi di entrare in una dinamica più aperta. Dobbiamo dare il senso di una provincia sempre più europea, perché ci sono le condizioni per fare davvero un salto di qualità" .