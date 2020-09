"Virus ha stravolto tutto. Economia e Regione vanno guardati con occhi diversi"

La Spezia - "La situazione economica è ancora grave. Pensiamo al nostro territorio: il turismo, che rappresenta da tempo un elemento di forte traino, ha avuto pesanti ripercussioni. Ci sarà da lavorare parecchio. Noi vorremmo che ci fosse una visione più ampia e non fermarsi ai punti che proponiamo". Sono le parole di Paolo Figoli presidente dell'associazione di categoria Confartigianato che questa mattina, nella sede di Via Fontevivo, ha presentato ad alcuni candidati alle elezioni regionali un documento di impegno formale per il perseguimento di priorità, obiettivi e azioni a favore delle microimprese liguri.

"Il prosieguo della nuova giunta va visto con disincanto - prosegue Figoli -. La situazione imposta dalla Covid è uno spartiacque ed è necessario vedere la conduzione della regione e l'economia vanno viste con occhi completamente diversi. Non vanno disperse le risorse che arriveranno. Condividendo tutte le iniziative possibili speriamo di poter ripartire".



Confartigianato dunque chiede ai candidati alle elezioni regionali della Liguria di impegnarsi su micro imprese, fisco, competitività, burocrazia, formazione, infrastrutture, ambiente trasporti ed energia. Il documento di proposta è frutto dell’ascolto delle imprese che cercano di rialzarsi in un periodo difficilissimo. "In concomitanza con le elezioni facciamo sempre questa iniziativa - prosegue Figoli -. E' molto importante per gli artigiani. Sottoponiamo ai candidato un programma, già presentato agli Stati generali a Roma, che ha nei suoi cardini la sburocratizzazione per le piccole imprese di pratiche e concessioni. Chiediamo anche un maggior coinvolgimento per l'accesso al credito. Questi punti vengono dunque condivisi con i candidati e l'iniziativa viene portata avanti a livello regionale e con il coinvolgimento dell'Università di Genova. Nei cinque anni di legislatura chi ha sottoscritto il patto verrà monitorato in modo che questi principi vengano portati avanti".