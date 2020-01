"Un salone nautico anche alla Spezia, la vetrina che manca"

La Spezia - Partendo da un recente articolo de “IlSole24Ore” che riporta l’attuale situazione del lavoro in Italia, emergono alcuni aspetti degni di una riflessione: prima di tutto crescono i contratti stabili per la fascia 25-34 anni. In secondo luogo appare preoccupante la situazione di prospettiva occupazionale per gli under 25 e per quella che dovrebbe rappresentare la forza lavoro del Paese: la fascia che va dai 35 ai 49 anni. In questo caso a incidere, sarebbero le numerose crisi aziendali che sta vivendo il Paese. Viene da chiedersi: quanti alla Spezia appartengono alle due fasce più critiche, quale percezione avete in tutta la provincia e quanto hanno inciso fenomeni come la migrazione giovanile all’estero? Mario Ghini, segretario della Uil Liguria, contribuisce all'approfondimento economico che Città della Spezia sta portando avanti da qualche tempo, dialogando con le parti sociali, le associazioni di categoria, i sindacati, gli imprenditori della città e della provincia spezzina.

"Una stima precisa non si può fare - spiega Ghini -, bisogna rifarsi ai dati che vengono forniti dagli istituti competenti. Tuttavia, la Uil ha il polso della situazione attraverso cittadini e lavoratori che si rivolgono ai nostri uffici per avere assistenza sindacale, previdenziale, fiscale. Gli imprenditori hanno la possibilità di avvalersi di sgravi fiscali, tra i 24 anni fino ai 29 compiuti, quindi per l’assunzione delle lavoratrici e dei lavoratori più giovani, che spesso hanno un titolo di studio più elevato o sono maggiormente formati. Certo, vale sempre il concetto dell’alta formazione, delle competenze e della professionalità, ma le crisi aziendali incidono e, spesso, ci sono solo grandi movimenti da un’azienda all’altra. Il mercato del lavoro è molto cambiato, abbiamo notato che i giovani non cercano più il posto fisso ma la qualità del lavoro e la soddisfazione personale".



Rimanendo in tema lavoro, la disoccupazione in Italia rimane “stabile”, appena sotto il 10 per cento. Negli anni passati, soprattutto per i giovanissimi, in queste statistiche rientravano anche i cosiddetti “Neet”, o meglio i ragazzi che non studiavano e non cercavano nemmeno lavoro. Qual è la percezione su questo fenomeno sul territorio?

"Abbiamo percezione solo di coloro che interpellano i nostri uffici per avere il reddito di cittadinanza, ma i Neet sono una platea a noi poco conosciuta, soggetti che difficilmente si aggregano, quindi per noi diventa davvero difficile da intercettare. Andrebbero gestiti attraverso politiche attive del lavoro".



E le partite Iva?

"Il problema delle false partite Iva è una questione annosa, è sotto occupazione tutta a svantaggio dei lavoratori e a vantaggio solo del datore di lavoro che, con questo escamotage, fa pagare tutti gli oneri, compresi quelli contributivi, al dipendente travestito da professionista. Quando poi questi lavoratori dovranno andare in pensione, saranno dolori. Anche questa platea è difficile da intercettare".



Reddito di cittadinanza e navigator. In molti luoghi sono più quelli che dovrebbero essere pagati per guidarci nella ricerca del lavoro che quelli che hanno sospeso il reddito di cittadinanza perché hanno accettato un impiego. E qui come sta andando?

"L’operazione non è etica e non dà risposte, anzi, rappresenta una vera illusione. In una battuta siamo davanti a un meccanismo per il quale si generano lavoratori precari che hanno il compito di trovare lavoro stabile ad altri lavoratori, tutto questo davanti a una crisi occupazionale seria che non è mai stata affrontata. In ogni caso, non mi risulta che il redito di cittadinanza sia stato un successo, come il Rei d’altronde".



Con un cambio radicale del mondo del lavoro sono spuntati nuovi profili che spesso non rientravano nelle categorie canoniche. Si è parlato spesso della situazione dei “rider”. A Firenze alcuni sono stati assunti a tempo indeterminato. Come vi state muovendo come sindacati per la tutela di questi lavoratori visto che la realtà si sta diffondendo anche alla Spezia?

"Dentro la Uil è nata una categoria che si occupa della tutela dei diritti di questi lavoratori. La sfida è quella di andare a costituire un vero e proprio contratto che regoli il settore, un contratto nazionale che valga in tutte le città e in tutte le imprese".



La Spezia capitale della nautica non può essere certo uno slogan. A conti fatti quali sono le ricadute reali sull'occupazione, oltreché sui profitti dei giganti del settore, si possono calcolare?

"È necessario trovare spazi idonei per svolgere le attività legate alla nautica e queste aree non possono che essere davanti al mare. Quindi bisogna procedere con un analisi molto accurata delle aree sulle quali far convogliare grossi investimenti. Bisogna offrire agli investitori infrastrutture, sgravi fiscali e una vetrina: ci vuole un salone nautico anche alla Spezia. Tutto ciò potrebbe generare lavoro, buona occupazione e sviluppo ad alto contenuto manifatturiero".



Uno dei temi centrali dell’ultimo trimestre del 2019 è legato all’internalizzazione degli Oss in Asl 5. La vicenda si avvia alla conclusione con la nascita di una società “in house”. Dell’intera questione però potrebbe essere sfuggito un tassello. Alla prima conferenza stampa, unitaria, sul tema si dibatteva non sul concorso ma sul numero di posti che lo stesso avrebbe reso disponibili. Nel giro di poche settimane la situazione si è ribaltata, con l’allarme disperato dei lavoratori che quasi si sono mossi in autonomia creando un coordinamento, e il tema centrale è diventato il rischio rappresentato dal concorso stesso che avrebbe potuto escludere i lavoratori. Come mai non sembrava la priorità?

"Questa è una bella domanda alla quale dovrebbe rispondere la politica. Manca il parere della Corte dei Conti, che non è cosa così scontato. La politica ha fatto diventare la società in house la priorità come se fosse la soluzione a tutti i mali. Invece no, le società in house, purtroppo, hanno gli stessi obblighi assunzionali del pubblico impiego, quindi il concorso è ancora ad oggi – salvo smentite - la via ufficiale".



Incidenti sul lavoro. Cosa è successo nel 2019? Qual è la situazione attuale? Come interviene il sindacato nei cantieri per sensibilizzare i lavoratori e i datori di lavoro?

"Stiamo provando in ogni modo a rendere la sicurezza sul lavoro una priorità, una vera e propria cultura che si basi sulla tutela integrale della persona che ha il diritto e il dovere di ritornare a casa viva e sana. La sicurezza non può essere vista come un costo, è necessario che le amministrazioni individuino le aziende virtuose per inserirle in una sorta di circuito premiante per il valore che sanno esprimere per il mondo del lavoro. A livello nazionale esiste una piattaforma unitaria insieme al Ministero della Salute e all’Inail. Auspichiamo passi avanti per una società civile all’altezza di questo nome".



Acam Ambiente, Atc, Lsct, arsenale, Call & Call... più volte nel corso del 2019 le sigle sindacali hanno dovuto intervenire per difendere i lavoratori di queste realtà. Quale temete possa essere la vertenza che impegnerà maggiormente le rappresentanze nel corso del 2020?

"L’arsenale va rilanciato attraverso una pianificazione politica seria. Occorrono tavoli permanenti per capire come renderlo competitivo. Atc e Acam attendono da anni una riorganizzazione che tutti auspichiamo per efficentare le aziende e quindi il lavoro in un ottica di buona occupazione; in ogni caso, per ogni azienda è necessario riattivare un virtuoso meccanismo di relazioni sindacali. Abbiamo un problema occupazionale a Spezia, soprattutto nel settore edile che potrebbe riavere slancio con la realizzazione delle grandi opere utili alla nostra società, come ad esempio il nuovo ospedale e le annose questioni della Pontremolese e dell’Aurelia Bis. Per tutte queste problematiche, ci auguriamo che le elezioni regionali possano offrire alla Liguria una Giunta all’altezza per passare dalle parole ai fatti".



Chiara Alfonzetti