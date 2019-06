"Un atto intelligente del governo sarebbe aprire a sindacati e parti sociali"

La Spezia - "C'è stato un fiorire di legislazioni che ci hanno portato a un livello di precariato mai vissuto da nessuno". Questa una delle istantanee sul mondo del lavoro scattate dal segretario generale della Cgil Maurizio Landini venuto alla Spezia per la chiusura di Avanti Pop, la quattro giorni dedicata a giovani, lavoro, attualità organizzata dalla Camera del Lavoro.

Quattro giorni di dibattiti, incontri, poesia, musica e riflessioni che si sono chiusi con il segretario generale incalzato dalle domande del decano dei giornalisti spezzini Amerigo Lualdi. Uno dei temi iniziali è stato proprio il tema del precariato.

"Se io sono un giovane precario - ha detto Landini - e quindi lo è anche la mia vita, perché per essere assunto non ho una struttura dietro e devo essere 'amico di qualcuno' per poter lavorare, e continuo ad avere certezze anche con il cambio di governo che differenza c'è? E' inevitabile che si rompa qualcosa. Io credo che da questo punto di vista c'è un tema da cui ripartire: costruire una cultura dove la persona viene rimessa al centro".

Il giornalista Lualdi, rimanendo in tema di lavoro, cita Repubblica e un'affermazione di D'Alema: "Il Pd non sa come si parla agli operai, fossi Zingaretti chiederei a Landini un seminario di una settimana di comizi davanti alle fabbriche". Lualdi ha proseguito facendo una battuta chiedendo se l'endorsement di D'Alema gli faceva piacere. Ha concluso poi chiedendo che tipo di insegnante sarebbe: "Indulgente, comprensivo o da bacchettate sulle dita?"

Landini ha risposto partendo proprio da una battuta: "Forse, bisognerebbe fare un test di ingresso. Al di là delle battute, il problema è molto più semplice: se si vuole ricostruire un rapporto con le persone che lavorano, loro ti devono sentire vicino. Questo non significa andare sempre d'accordo ma il punto fondamentale è rinvigorire il concetto che insieme si può cambiare la situazione. Da qui bisogna ripartire".



Altro tema sviscerato quello dell'unitarietà sindacale. "Il sindacato nel rappresentare i lavoratori - ha detto Landini - deve avere delle proposte e confrontarsi alla pari con il governo, le imprese e le forze politiche in maniera autonoma. Abbiamo quindici anni di divisione sindacale alle spalle e quando si pensa alla perdita dei diritti, che è una realtà, va fatto un altro ragionamento: questo è avvenuto perché chi li voleva togliere ha fatto leva sui sindacati e sulle divisioni delle persone che lavorano".

E sulle recenti questioni di governo Landini ha detto: "Devo ancora capire cosa hanno intenzione di fare. Non ho ancora capito cosa risponderanno all'Europa. Il primo problema sono le sanzioni per l'Italia. Se avvenisse sarebbe un disastro perché subentrebbero blocchi dei fondi e controlli, un danno. Se poi Salvini dopo Reggio Calabria, gli scioperi di questi mesi ha capito che dovrebbero discutere con chi lavora ben venga però lui è il vice premier: devono decidere cosa fare. Come sindacato, naturalmente agli incontri va ma a noi non servono più chiacchiere. Noi abbiamo delle proposte precise e vedremo quello che succede. Non vorrei che continuasse la campagna elettorale. Siamo in una situazione drammatica mai vissuta, sarebbe un atto di intelligenza, da parte del governo confrontarsi con i sindacati e le parti sociali".



A margine dell'evento finale, Landini ha fatto un punto sulla questione della sicurezza sul lavoro: "La situazione è peggiorata e c'è un aumento delle morti sul lavoro. Questo è grave. Questo significa che la sicurezza non viene ritenuta un elemento di investimento, anche da parte delle imprese. Prevale la cultura che prima c'è il profitto. Sarebbe necessario che il governo investisse: bisogna dare i servizi territoriali, all'Usl, agli ispettori in modo che possano fare correttamente il loro lavoro. Il governo, invece che chiudere i porti dovrebbe investire sulla sicurezza nel lavoro. Non è accettabile l'idea che una persona, che ha bisogno di lavorare per vivere, rischi di morire solo perché sta lavorando".