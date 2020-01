"Tutto fermo ad aspettare Godot. Il territorio non può permetterselo"

La Spezia - Tutto fermo ad aspettare Godot. Se la battuta, da parte di Federica Maggiani presidente di Cna la Spezia, è riferita a Piazza Cavour dall'associazione di categoria arriva una lucida analisi sulle priorità del territorio. La presidente Maggiani lo fa nell'intervista rilasciata a Città della Spezia nella quale si ripercorrono alcuni punti fondamentali che hanno segnato il dibattito politico nell'anno appena concluso. Prosegue dunque il dialogo con tutte le associazioni di categoria. Nei giorni scorsi, su questi temi, aveva risposto anche Confartigianato tramite il presidente Paolo Figoli che disse: " " La politica deve ridare spazio ai corpi intermedi e il consiglio comunale deve cercare “risposte” e non “consenso” a queste domande per poi sviluppare delle strategie e stabilire degli obiettivi".



Come si chiude il 2019 per l'associazione di categoria?

Positivamente perché restiamo l’associazione più radicata nel territorio spezzino, dalla Riviera, alle Cinque Terre sino alla Val di Magra. Questo ci permette di avere il polso della situazione economica. Abbiamo anche un ruolo regionale che ci vede sempre più impegnati nell’elaborazione di una linea comune per la Liguria, una regione martoriata da grande difficoltà infrastrutturali. Questa al momento è la prima emergenza che crea danni e disagi alla quasi totalità di comparti economici regionali e territoriali.



I temi dell'ospedale, la dismissione della centrale a carbone nel 2021, il rifacimento di Piazza Cavour hanno scaldato gli animi, soprattutto nella politica, da dove si riparte?

L’ospedale è il tema che riguarda l’intera comunità e per questo riveste la massima priorità, sebbene non sia il nostro compito quello di entrare nel merito delle dispute della politica crediamo invece ci competa di valutare l’effetto che le scelte e le decisioni conseguenti hanno in termini di ricaduta economica e sociale sul nostro territorio giacché rappresentiamo una forza economica e sociale profondamente legata ad esso. In questo senso esprimiamo forte preoccupazione per una situazione che al momento non produce alcuna certezza né sul come e tantomeno sul quando potremo contare su una struttura di cui abbiamo assolutamente necessità. La nostra richiesta al mondo politico e amministrativo è quella di avere quanto prima delle certezze che consentano alla comunità tutta e per conseguenza alle nostre imprese di definire un percorso che ci permetta di prendere con consapevolezza opportune decisioni per il futuro.

Sul futuro dell’area occupata dalla centrale Enel crediamo siano già stati elaborati fin troppi ragionamenti il problema vero è che non risulta chiaramente definita la volontà da parte della proprietà se non per concetti di massima, che, anche in questo caso, non consentono alla comunità e quindi al mondo imprenditoriale di avere certezze. Saremo attenti osservatori del comportamento degli attori in campo e lavoreremo per comprendere se davvero vi sia la volontà del coinvolgimento e del confronto e solo dopo che saranno chiariti alcuni punti per noi fondamentali ci attiveremo per essere come sempre portatori di idee e progettualità che, come abbiamo spesso dimostrato, scaturiscono da chi questo territorio lo conosce a fondo perché lo vive e lo vuole trasmettere alle future generazioni con la consapevolezza di aver dato il massimo contributo. In relazione a Piazza Cavour il tema era semplice, da una parte una piazza con problemi strutturali e con una economia (ambulanti) che si consuma anno dopo anno e con conseguenze anche per le attività che affacciano sulla piazza e di un progressivo impoverimento del valore degli immobili. Dall’altra la possibilità di attingere a finanziamenti europei (circa quattro milioni). Con questo presupposto si è fatto un bando incentrato sulla rivisitazione della struttura con la consapevolezza che il tema parcheggi dovesse essere affrontato con altre fonti. Si è arrivati all’esito e straordinariamente ora ci si chiede come mai non si risolva contemporaneamente il problema dei parcheggi. Risultato finale: tutto fermo aspettando Godot, che in questo caso significa almeno il raddoppio del finanziamento pubblico. Abbiamo di fronte a noi la necessità di comprendere se ci sarà la possibilità di reperire le risorse necessarie o se il tutto è una strategia per arrivare a dichiararne l’impossibilità di realizzazione, poi qualcuno a cui dare la colpa si troverà.



La querelle tra amministrazione comunale, Autorità portuale ed Lsct quali effetti può avere sul territorio? In voi, crea preoccupazioni?

Credo che il Sindaco Peracchini non sia un ingenuo e se ha sparato pallettoni su LSCT abbia informazioni che non sono di dominio pubblico. La nostra attenzione nell’ambito delle relazioni tra questi protagonisti del nostro territorio e sul loro modo di operare è nota da tempo, quel che è certo che anche nel 2020 non abbasseremo la guardia perché alcuni comportamenti non sono passati inosservati e prima di esternare preoccupazioni ci siamo ripromessi di valutare l’evolversi di alcune situazioni.

La Spezia ha riscoperto la propria vocazione turistica e tra i temi più discussi l'impiego della tassa di soggiorno e la nascita di una cabina unica di regia per migliorare i servizi. Cosa è stato fatto? E cosa manca?

Il Comune di Spezia è diventato a tutti gli effetti l’hub per tutte le bellezze dei nostri territori e, non c’è dubbio, che la città sia migliorata: attenzione però che il turismo ha la necessità di essere nutrito giorno per giorno con attività propedeutiche. Il panorama è sconsolante da questo punto di vista perché la DMO è sparita e altrettanto il Distretto Turistico, così come si fa fatica a collaborare per produrre progetti che impieghino le consistenti entrate della tassa di soggiorno. Non siamo innamorati di sigle, ma senz’altro avere una strategia condivisa aiuta soprattutto nel medio e lungo periodo.



In questi anni il tessuto commerciale del centro storico sta subendo profondi cambiamenti (la conferma del settore del food e le chiusure di altri negozi al dettaglio) hanno creato qualche mal di pancia tra i commercianti. Quali saranno le battaglie da portare avanti nel 2020 in difesa di questo settore?

La nostra campagna di immagine ha chiaro questo tema che deve essere centrale non solo nella comunicazione, ma anche nel concreto. I negozi storici che hanno dovuto abbassare le serrande sono una ferita per tutti noi. Occorre da subito produrre comunicazione, per valorizzare queste presenze. Inserirle in percorsi turistici al pari dei musei, su cui manca un progetto di valorizzazione in rapporto ai grandi flussi turistici che ci attendono nel 2020. Promuovere percorsi del gusto artigiano e delle botteghe storiche aiuta anche le altre attività. Troppo spesso ci si attarda in sterili polemiche che nascondono in realtà la sfiducia nella capacità di poter contrastare le altre realtà come i centri commerciali. Al contrario vediamo maggiori prospettive in moderni esercizi di vicinato, di accoglienza turistica rispetto ai grandi centri commerciali, certo non tutte le attività avranno queste opportunità, ma sono molto più di quelle che possiamo immaginare.



I commercianti nel corso dell'anno hanno espresso la necessità di nuovi parcheggi. Secondo voi la città ne ha davvero bisogno? In merito il consigliere comunale Lorenzo Forcieri ha proposto di crearne uno sotto la Pinetina dai giardini storici. Cosa ne pensate?

Le teorie sono due: quella ambientalista che più parcheggi fai e più traffico generi e l’altra che reputa il contrario. Propendo per la seconda anche se in alcuni casi anche la prima sia accettabile. In generale propendo per le cose fattibili e che si realizzino in tempi certi. Cominciamo da uno studio sui flussi di traffico per individuare dove sarebbero più utili e concentriamoci su queste ipotesi.



Guardando al prossimo anno a maggio si terranno le elezioni regionali. Che territorio si affaccia alla sfida elettorale? Siamo interessati alla valutazione delle proposte e, se ce ne daranno la possibilità, faremo le nostre ai partiti che si candidano a governare la nostra Regione.



Un anno finisce e ne comincia uno nuovo. Quale sarà il progetto più ambizioso che porterete avanti come associazione di categoria?

Tutti i progetti 2020 di Cna e di Cna La Spezia saranno particolarmente curati questo perché riguardano ambiti diversi in relazione ai settori di rappresentanza che per la nostra associazione sono tutti di uguale valore. Certo sarà un anno impegnativo per la struttura e per i nostri imprenditori che ci dedicano il loro tempo, posso dire che siamo pronti e che la richiesta di energia non ci preoccupa del resto è così dal 1951 - anno in cui si è costituita Cna La Spezia.