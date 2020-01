“Tutele per i lavoratori Manital nel cambio appalto”

La Spezia - Le Segreteria Provinciali della Spezia Filt Cgil e Uiltrasporti esprimono forte preoccupazione per l’ennesimo mancato pagamento degli stipendi da parte della Società Manital, che ha in appalto la pulizia nella stazione della Spezia Centrale, come anticipato da CDS (leggi qui). Solo alcuni lavoratori hanno parzialmente ricevuto infatti e mensilità dovute - in surroga dal committente RFI -, mentre la maggior parte di essi sta ancora aspettando gli stipendi di ottobre, novembre e tredicesima.



“L’appalto con Manital, aggiudicataria dell’appalto con quasi il 40% di ribasso, è scaduto il 15 dicembre ed i lavoratori, ad oggi, sono privi di riferimenti aziendali al vertice e, di fatto, in autogestione - dicono le segreterie provinciali di Fitl Cgil e Uil trasporti, che continuano: “Solamente nella giornata di mercoledì 9 gennaio le organizzazioni Sindacali hanno avuto la certezza del subentro di una nuova società. Auspichiamo, visto le continue contestazioni avanzate da queste organizzazioni, che la politica al ribasso adottata fino ad ora possa lasciare spazio ad una più attenta gestione nelle modalità di cambio appalto. Ci auguriamo anche che Rfi garantisca l’impegno preso ad erogare le competenze non ancora ricevute dai lavoratori e verificare la correttezza delle stesse.”